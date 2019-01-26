Экс-президент «Спартака» Червиченко: «Головин не планирует уходить из «Монако»

Объективная оценка Андреем Червиченко и главное, что к А.Головину
нет претензий, а успехи Монако и Головина, в частности, придут.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, владеющий недвижимостью в Монако, поделился мнением об Александре Головине.
«В городе недовольны выступлением клуба, но к Головину претензий нет. Он вышел после травмы, играет не на своей позиции, не конфликтует. Есть же такие, которые рассказывают тренеру, где он должен играть. Саша так не поступает, у него с этим все в порядке.
Мы с Головиным виделись в начале января. Играть все время хочет, мыслей уйти из клуба у него нет. Когда команда наберет ход, все будет хорошо. У всех бывают кризисные ситуации. И «Барселона» в яме была, и «Бавария», — рассказал бизнесмен.
- Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года.
- В нынешнем сезоне российский хавбек принял участие в 13 матчах французской Лиги 1. 11 — в стартовом составе.
- Всего российский полузащитник сделал один ассист в Лиге 1.