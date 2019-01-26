Экс-президент «Спартака» Червиченко: «Головин не планирует уходить из «Монако»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, владеющий недвижимостью в Монако, поделился мнением об Александре Головине.

«В городе недовольны выступлением клуба, но к Головину претензий нет. Он вышел после травмы, играет не на своей позиции, не конфликтует. Есть же такие, которые рассказывают тренеру, где он должен играть. Саша так не поступает, у него с этим все в порядке.

Мы с Головиным виделись в начале января. Играть все время хочет, мыслей уйти из клуба у него нет. Когда команда наберет ход, все будет хорошо. У всех бывают кризисные ситуации. И «Барселона» в яме была, и «Бавария», — рассказал бизнесмен.