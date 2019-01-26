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    Экс-президент «Спартака» Червиченко: «Головин не планирует уходить из «Монако»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, владеющий недвижимостью в Монако, поделился мнением об Александре Головине.

    «В городе недовольны выступлением клуба, но к Головину претензий нет. Он вышел после травмы, играет не на своей позиции, не конфликтует. Есть же такие, которые рассказывают тренеру, где он должен играть. Саша так не поступает, у него с этим все в порядке.

    Мы с Головиным виделись в начале января. Играть все время хочет, мыслей уйти из клуба у него нет. Когда команда наберет ход, все будет хорошо. У всех бывают кризисные ситуации. И «Барселона» в яме была, и «Бавария», — рассказал бизнесмен.

    • Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года.
    • В нынешнем сезоне российский хавбек принял участие в 13 матчах французской Лиги 1. 11 — в стартовом составе.
    • Всего российский полузащитник сделал один ассист в Лиге 1.

    Источник: Телеканал «360»

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    26.01.2019 09:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2019, 14:22

      Объективная оценка Андреем Червиченко и главное, что к А.Головину
      нет претензий, а успехи Монако и Головина, в частности, придут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 13:05

      Без его новостей ,ничего не узнали бы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 10:43

      Виделся в конце декабря с Червиченко. Говорить и публиковаться всё время хочет, но мыслей уйти из медийного пространства у него нет. У всех бывают кризисные ситуации, но не у всех голова на плечах, бывает и в другом месте...

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 26 января 2019, 14:23

      Но пишет, что виделся в начале января.

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladimir-7 26 января 2019, 14:46

      Я иронизирую, обыгрывая написанный текст. А то, что он мог встречаться с Головиным в начале января я не ставлю под сомнение. А вот его и иже с ним аналитические и экспертные способности в футболе печатающихся в разных СМИ, сайтах и порталах "специалистов" и "инсайдеров" у меня тоже сомнения не вызывают и окончательный диагноз ставлю утвердительно...

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      Рейтинг: +11

      alexcan500 26 января 2019, 10:14

      кто бы сомневался

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