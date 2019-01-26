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    Goal.com: «Ювентус», «ПСЖ» и «Барселона» ведут переговоры с Матой

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата попал в сферу интересов «Барселоны».

    Руководство английского клуба ведет переговоры о продлении контракта, но испанец уже сейчас вправе заключить предварительное соглашение с другим клубом. Каталонский клуб рассматривает привлечение 30-летнего футболиста по окончании контракта с «МЮ» летом этого года. Также к футболисту проявляют интерес «ПСЖ» и «Ювентус».

    • Испанец перешел в «МЮ» из «Челси» зимой 2014 года.
    • Текущий контракт Маты с «Юнайтед» истекает 30 июня 2019-го.
    • В нынешнем сезоне испанец сыграл в 15 матчах чемпионата Англии, забив два гола и сделав две голевые передачи.

    Источник: Goal.com

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    26.01.2019 06:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 12:39

      Тут все будет зависеть от его желания.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 января 2019, 10:00

      Юве, куда ??? Зачем ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 09:37

      "Барсе" можно и без МАТа обойтись на футбольном поле...

      3
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