Goal.com: «Ювентус», «ПСЖ» и «Барселона» ведут переговоры с Матой

Тут все будет зависеть от его желания.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата попал в сферу интересов «Барселоны».
Руководство английского клуба ведет переговоры о продлении контракта, но испанец уже сейчас вправе заключить предварительное соглашение с другим клубом. Каталонский клуб рассматривает привлечение 30-летнего футболиста по окончании контракта с «МЮ» летом этого года. Также к футболисту проявляют интерес «ПСЖ» и «Ювентус».
- Испанец перешел в «МЮ» из «Челси» зимой 2014 года.
- Текущий контракт Маты с «Юнайтед» истекает 30 июня 2019-го.
- В нынешнем сезоне испанец сыграл в 15 матчах чемпионата Англии, забив два гола и сделав две голевые передачи.