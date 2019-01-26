Goal.com: «Ювентус», «ПСЖ» и «Барселона» ведут переговоры с Матой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата попал в сферу интересов «Барселоны».

Руководство английского клуба ведет переговоры о продлении контракта, но испанец уже сейчас вправе заключить предварительное соглашение с другим клубом. Каталонский клуб рассматривает привлечение 30-летнего футболиста по окончании контракта с «МЮ» летом этого года. Также к футболисту проявляют интерес «ПСЖ» и «Ювентус».