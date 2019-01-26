Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала

«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Арсенал» в матче 1/16 финала Кубка Англии со счетом 3:1. Счет открыл форвард «МЮ» Алексис Санчес, это его первый мяч за клуб с октября.

Команда Уле-Гуннара Сульшера вышла в следующую стадию турнира.

Кубок Англии. 1/16 финала

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Санчес, 31; 0:2 – Лингард, 33; 1:2 – Обамеянг, 43; 1:3 – Марсьяль, 82.

«Арсенал»: Чех, Мэйтленд-Найлс, Сократис, Косиелни (Гендузи, 64), Колашинац, Торрейра, Джака, Ивоби (Озил, 64), Рэмзи, Обамеянг, Лаказетт.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Джонс, 88), Лукаку (Рэшфорд, 72), Санчес (Марсьяль, 72).

Предупреждения: Косиелни, 54; Колашинац, 86; Гендузи, 90+4 – Янг, 68; Лингард, 76; Рэшфорд, 86.

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