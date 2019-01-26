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    Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала

    «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Арсенал» в матче 1/16 финала Кубка Англии со счетом 3:1. Счет открыл форвард «МЮ» Алексис Санчес, это его первый мяч за клуб с октября.

    Команда Уле-Гуннара Сульшера вышла в следующую стадию турнира.

    Кубок Англии. 1/16 финала

    Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Санчес, 31; 0:2 – Лингард, 33; 1:2 – Обамеянг, 43; 1:3 – Марсьяль, 82.

    «Арсенал»: Чех, Мэйтленд-Найлс, Сократис, Косиелни (Гендузи, 64), Колашинац, Торрейра, Джака, Ивоби (Озил, 64), Рэмзи, Обамеянг, Лаказетт.

    «Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Джонс, 88), Лукаку (Рэшфорд, 72), Санчес (Марсьяль, 72).

    Предупреждения: Косиелни, 54; Колашинац, 86; Гендузи, 90+4 – Янг, 68; Лингард, 76; Рэшфорд, 86.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2019 00:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 12:04

      МЮ нашел "вкус победы" и теперь играет очень уверенно.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 09:18

      При Сульшере МЮ штампует победы, эта уже 8-я подряд с момента его назначения.

      3
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      Рейтинг: +421

      LMI 26 января 2019, 01:00

      Арсенал безпросветен. Кошмар продолжается и никакого света в конце тунеля не видать. Еще пару лет ужаса при Эмери и будем нового пройдоху искать на свою бедную голову. И снова окунаться в тоже дерьмо

      1
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 26 января 2019, 01:00

      Настоящий кубковый матч.. Спс обеим командам.. P.S. Кошелный слился.. Адамс с Лужным на костылях такое дерби доиграли..

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