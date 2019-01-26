Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча Кубка «Матч Премьер» против «Локомотива» (3:4 по пенальти).

«Хорошая игра, особенно понравился первый тайм, он был целостным. Во втором тайме уже было много разрывов между линиями.

Еременко? Оценю его игру как хорошую, пока правда непонятно, сколько он может проводить времени на поле. В следующем туре Роман может выйти на полный тайм», – сказал Карпин.