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    Карпин – о дебюте Еременко: «Оценю его игру как хорошую»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча Кубка «Матч Премьер» против «Локомотива» (3:4 по пенальти).

    «Хорошая игра, особенно понравился первый тайм, он был целостным. Во втором тайме уже было много разрывов между линиями.

    Еременко? Оценю его игру как хорошую, пока правда непонятно, сколько он может проводить времени на поле. В следующем туре Роман может выйти на полный тайм», – сказал Карпин.

    • Еременко перешел в «Ростов» 18 января.
    • До этого он выступал за «Спартак».
    • Игра с «Локомотивом» – дебютная для Еременко в составе ростовчан.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.01.2019 00:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +429

      Qranat 26 января 2019, 11:26

      До чего же убогая игра "Ростова" основой в первом тайме (нужно понимать, что так он и будет продолжать усыплять болел по весне в РПЛ)... Владение 75 на 25 в пользу "Локо", который сам не прочь автобус поставить.. Сам Карпин признался, что первый тайм, наверно, болельщикам не понравился, а ему из-за выполнения его установки, не дать играть РЖД, по душе... Расчет лишь на ошибку соперника, чтобы убежать, да стандарт - ВСЕ. Карпин сам не может НИЧЕГО в атаке, команде поставить и другим давать не будет... Но все ростовские визжат, что команда играла "великолепно" и становится "топ" - полный трындец. Позорники

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      Рейтинг: +466

      dik_fransis > Qranat 26 января 2019, 16:27

      ты тупоголовый если в футболе ничего не соображаешь смотри чемпионат курильских островов и не раззевай свою пасть!!!

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