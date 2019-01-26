«Лех» арендовал Жамалетдинова у ЦСКА

ЦСКА уже троих своих молодых игроков отдал в аренду. Помимо Жамы в "Тамбов" Хосонова, а в "Тюмень" Гордюшенко. Полагая, что в оставшихся матчах игр в РПЛ ( а команда больше нигде не играет ), у них не будет игровой практики, то решили поступить таким образом. Другой мотивации я не вижу.
Нападающий Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона, у польского клуба есть право выкупа футболиста.
- Жамалетдинов – воспитанник ЦСКА.
- Он дебютировал за первую команду в 2016 году.
- Всего он провел за московский клуб 41 матч, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
25 января 2019 г.