«Лех» арендовал Жамалетдинова у ЦСКА

Нападающий Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона, у польского клуба есть право выкупа футболиста.

Жамалетдинов – воспитанник ЦСКА.

Он дебютировал за первую команду в 2016 году.

Всего он провел за московский клуб 41 матч, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.