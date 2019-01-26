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    «Лех» арендовал Жамалетдинова у ЦСКА

    Нападающий Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона, у польского клуба есть право выкупа футболиста.

    • Жамалетдинов – воспитанник ЦСКА.
    • Он дебютировал за первую команду в 2016 году.
    • Всего он провел за московский клуб 41 матч, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Официальный сайт «Леха»

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    26.01.2019 00:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 09:06

      ЦСКА уже троих своих молодых игроков отдал в аренду. Помимо Жамы в "Тамбов" Хосонова, а в "Тюмень" Гордюшенко. Полагая, что в оставшихся матчах игр в РПЛ ( а команда больше нигде не играет ), у них не будет игровой практики, то решили поступить таким образом. Другой мотивации я не вижу.

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