Кубок «Матч Премьер». «Ростов» проиграл «Локомотиву» по пенальти

«Ростов» по пенальти проиграл «Локомотиву» в матче Кубка «Матч Премьер» – 3:4. В составе ростовчан последний пенальти не реализовал защитник Деннис Хаджикадунич.

Для «Ростова» это второе поражение в турнире, ранее команда Валерия Карпина проиграла «Спартаку» (1:2). «Локомотив» одержал вторую победу, до этого московский клуб выиграл у «Зенита» (3:1).

Кубок «Матч Премьер»

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:1; 3:4 по пенальти)

Голы: 0:1 – Баринов, 49; 1:1 – Кьяртассон, 56.