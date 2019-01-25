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    Кубок «Матч Премьер». «Ростов» проиграл «Локомотиву» по пенальти

    «Ростов» по пенальти проиграл «Локомотиву» в матче Кубка «Матч Премьер» – 3:4. В составе ростовчан последний пенальти не реализовал защитник Деннис Хаджикадунич.

    Для «Ростова» это второе поражение в турнире, ранее команда Валерия Карпина проиграла «Спартаку» (1:2). «Локомотив» одержал вторую победу, до этого московский клуб выиграл у «Зенита» (3:1).

    Кубок «Матч Премьер»

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:1; 3:4 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Баринов, 49; 1:1 – Кьяртассон, 56.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2019 23:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 11:45

      Равная игра, с равными возможностями.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      autumanas 26 января 2019, 00:17

      Договорные матчи на maks-bet.ru

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 26 января 2019, 00:07

      Ни Смолов ни Эдер не могут влиять на результат Локомотива. Самое верное решение - это продать их обоих, пока за них можно хоть что то выручить. В Локомотиве талантливая молодёж, пусть лучше играет Жемалетдинов. Прекрасно выглядит Тугарев.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 25 января 2019, 23:39

      Хороший турнир!Всем спасибо!

      2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 25 января 2019, 23:32

      Спартак должна устроить ничья ???

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > VVM1964 26 января 2019, 01:20

      При ничье будет серия пенальти, после которой Спартак и Локо сравняются по очкам, если победит Локо. А там уже регламент решает.

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 25 января 2019, 23:32

      Блин, жалко(((

      2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > geroin161 25 января 2019, 23:34

      "Жалко у пчелки" - удачи в ЧР . Валера - верим .

      2
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