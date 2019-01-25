Федун: «У Глушакова длинный контракт, он упакован деньгами по самое не могу»

Президент «Спартака» Леонид Федун после матча Кубка «Матч Премьер» с «Зенитом» (3:0) высказался о ситуации вокруг полузащитника Дениса Глушакова.

– Вы как-то обсуждали с Глушаковым его дела?

– Какие дела? Я с ним могу обсуждать только его контракт.

Контракт у него длинный, он упакован деньгами по самое не могу. Так что все нормально, остальное все – это его проблемы.

Комментарий по матчу? Ну, хорошая тренировочная игра.

Глушаков с осени ведет бракоразводный процесс с женой Дарьей.

По неофициальном информации, Глушаков незаконно вывел 300 миллионов рублей со общего с Дарьей банковского счета.

Глушакова заявила на мужа в полицию. Она утверждала, что Глушаков угрожал убить ее.

Адвокат Глушаковой заявил, что футболисту грозит до 10 лет тюрьмы.

«Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6