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    Федун: «У Глушакова длинный контракт, он упакован деньгами по самое не могу»

    Президент «Спартака» Леонид Федун после матча Кубка «Матч Премьер» с «Зенитом» (3:0) высказался о ситуации вокруг полузащитника Дениса Глушакова.

    – Вы как-то обсуждали с Глушаковым его дела?

    – Какие дела? Я с ним могу обсуждать только его контракт.

    Контракт у него длинный, он упакован деньгами по самое не могу. Так что все нормально, остальное все – это его проблемы.

    Комментарий по матчу? Ну, хорошая тренировочная игра.

    • Глушаков с осени ведет бракоразводный процесс с женой Дарьей.
    • По неофициальном информации, Глушаков незаконно вывел 300 миллионов рублей со общего с Дарьей банковского счета.
    • Глушакова заявила на мужа в полицию. Она утверждала, что Глушаков угрожал убить ее.
    • Адвокат Глушаковой заявил, что футболисту грозит до 10 лет тюрьмы.

    «Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6

    Источник: Sports.ru

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    25.01.2019 21:07
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +393

      jengais 26 января 2019, 00:03

      Федун решил не церемонничать, сказал все как есть

      1
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 25 января 2019, 23:34

      Федуна надо переводить, обязательно.))
      Федун: контракт у него длинный, денежный. Разрывать - себе дороже. Пусть играет до скончания контракта.))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 25 января 2019, 23:15

      и федун и глушаков-омерзительны ! ..федун нагло игнорирует болельщиков , да еще подливает в огонь масла !...оба эти царьки будут жестко падать !

      6
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > САДЫЧОК 25 января 2019, 23:33

      Пффф! Завидуешь?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Leon_ARS 26 января 2019, 00:24

      Они везде -эти люди а ля " крутой " , ....лично у меня они вызывают блевоту !....но я знаю лично и не мало богатых -абсолютно адекватных людей!

      2
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      Рейтинг: +80

      0chevidno > САДЫЧОК 27 января 2019, 18:18

      да где он игнорирует? разрывать контракт с глушаковым очень дорого для клуба, а помощь от него еще реальна.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > 0chevidno 27 января 2019, 18:20

      помощь в развале команды!

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 25 января 2019, 23:05

      Пусть сама работает эта Мымра з а е б а л а уже мужа деньги тырит и еще жалуется

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 января 2019, 22:53

      Лимит зарплат, и все придёт в норму, а то мячепинатели миллионы получают, а тот кто действительно делает полезное дело-копейки

      3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Asbjorn 25 января 2019, 23:22

      " Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая Революция - УРА Товарищи !!! ! (((((( . УТОПИЯ , ТОВАРИСЧ !!! (((

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > VVM1964 26 января 2019, 14:58

      ни в коем разе,я не поклонник советов,я говорю о максимальном лимите,как в нхл,только вот наши функционеры не согласятся,во-первых у нас ничего нормально осуществить не могут,во-вторых,откаты и т.д.,в-третьих игроки могут поднять бунд

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 25 января 2019, 22:16

      Дичь какая то...Кто то по 300 миллионов уводит, а у кого то минимальная пенсия 8к в месяц

      4
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > m40 25 января 2019, 23:23

      Смотри ответ чуть выше ))) . (((

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 21:59

      В этой игре претензий к нему не было.

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      ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > zigbert 25 января 2019, 23:27

      Какие могут быть претензии?
      Только хорошие слова о его игре.
      И в матче с Ростовом тоже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 25 января 2019, 21:55

      "...ну хорошая тренировочная игра". Так показывайте вместо этой пурги матчи пятого дивизиона Англии. Это и дешевле для экономичной Канделаки, которая сейчас на панели экономического форума в Давосе и в сто раз интереснее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 25 января 2019, 21:47

      Кто-то упакован деньгами по самое "не могу" за катание мяча,
      а страна вынуждена из кармана простых смертных собирать деньги на лечение детишек.
      Позорная страна.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > vladik12 25 января 2019, 22:00

      только сегодня в новостях про голодные обмороки школьников в Кузбассе и кормежку липкими макаронами, как в тюрьме. Действительно, пир во время чумы!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > ЮНик 25 января 2019, 22:11

      А кто то еще не понял что происходит? Обыкновенный геноцид русского народа. План пиндосии руками нашего же руководства.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > oyabun 25 января 2019, 23:18

      ты уж определись ! только своим мозгом! а не зомбоящиком!

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      Рейтинг: +33447

      oyabun > САДЫЧОК 25 января 2019, 23:22

      В чем же мне определяться? Зомбоящик я не смотрю. А то что нас всех душат налогами, дикой инфляцией и безудержным воровством только слепой не видит.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > САДЫЧОК 25 января 2019, 23:27

      Странно , но "зомбоящик" как раз в противоположном направлении куражится ! Или у нас иное мировосприятие , или мы разные ящики смотрим ))) , а может ты вообще с другой планеты ? )))

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > oyabun 25 января 2019, 23:30

      даже больше душат, чем ты думаешь ! только причем тут пиндосы ? Ну а эти Глушаков Федун и кучка типа вершителей Спартака однозначно упадут и будут долго слышать в свой адрес правду !

      1
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > ЮНик 25 января 2019, 23:42

      Некоторые, однако, видят "вброс", но не видят опровержение (это о обмороках). Либерасты вкинули, а подпевалы поддержали. Как там у Киплинга(?): "а мы пойдём на север!"

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Leon_ARS 26 января 2019, 00:33

      ты типичный зомбосоловьёв !

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Leon_ARS 26 января 2019, 10:30

      Я думаю, что если тебя отключить от телевизора, то ты впадешь в кому и умрешь.)https://www.mk.ru/social/2019/01/24/golodnye-obmoroki-detey-v-shkolakh-podtverdilis-smotryat-kak-edyat-drugie.html

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 21:38

      Самое главное,что Глушаков при бабках и всё тут

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