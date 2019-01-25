Кононов – о матче с «Зенитом»: «Доволен тем, что мы забили три гола и не пропустили» 

В целом при Кононове пока футбол выглядит интересным. Любопытно посмотреть теперь в официальных матчах.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча Кубка «Матч Премьер» против «Зенита» (3:0).
«Доволен тем, что забили три гола и не пропустили, а также тем, как выполнили все игровые задания. Но понятно, что еще нет нужной готовности, однако на данный момент такая победа — хорошая работа.
Джикия и Кутепов играют больше всех? У нас много травм на этой позиции, а с молодыми ребятами нужно еще работать», – сказал Кононов.
«Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6