Кононов – о матче с «Зенитом»: «Доволен тем, что мы забили три гола и не пропустили» 

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча Кубка «Матч Премьер» против «Зенита» (3:0).

«Доволен тем, что забили три гола и не пропустили, а также тем, как выполнили все игровые задания. Но понятно, что еще нет нужной готовности, однако на данный момент такая победа — хорошая работа.

Джикия и Кутепов играют больше всех? У нас много травм на этой позиции, а с молодыми ребятами нужно еще работать», – сказал Кононов.

«Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6