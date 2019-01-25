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    Кононов – о матче с «Зенитом»: «Доволен тем, что мы забили три гола и не пропустили» 

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча Кубка «Матч Премьер» против «Зенита» (3:0).

    «Доволен тем, что забили три гола и не пропустили, а также тем, как выполнили все игровые задания. Но понятно, что еще нет нужной готовности, однако на данный момент такая победа — хорошая работа.

    Джикия и Кутепов играют больше всех? У нас много травм на этой позиции, а с молодыми ребятами нужно еще работать», – сказал Кононов.

    «Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.01.2019 20:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +80

      0chevidno 27 января 2019, 18:46

      В целом при Кононове пока футбол выглядит интересным. Любопытно посмотреть теперь в официальных матчах.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 21:56

      С пропущенными голами немного повезло ,у Зенита были моменты.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 января 2019, 21:14

      время ещё есть надо работать на всех линиях и не только в обороне

      2
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 25 января 2019, 21:01

      По справедливости, нагрузки на оборону серьезной не было в данной игре, очень хорошо отработала полузащита и нападение, так что данные нули еще ни о чем не говорят и пока непонятно насколько сильно изменилась наша оборона и в какую сторону. Будем посмотреть дальше.

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