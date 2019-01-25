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    Семак – перед матчем со «Спартаком»: «Результат для нас не имеет значения»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем Кубка «Матч Премьер» со «Спартаком» (0:2, перерыв) поделился ожиданиями от игры.

    «Настроение не самое боевое, у нас свои задачи подготовки, и мы не отталкиваемся от соперника. Играют футболисты, лучше готовые в данный момент, и думаем лишь о подготовке, которая нам нужна.

    Результат для нас не имеет значения, так как понимаем степень готовности, и игра со «Спартаком» – лишь подготовка к сезону. Как бы игроки ни настраивались на москвичей – это просто сборы и хорошая тренировка», – сказал Семак.

    • Это второй матч «Зенита» в Кубке «Матч Премьер».
    • Первую игру санкт-петербуржцы проиграли «Локомотиву» (1:3).

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.01.2019 19:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3795

      serppion 26 января 2019, 03:25

      "Результат для нас не имеет значения".
      Какого хрена огород городили, на турнир приехали? Или у Семака всё по плану - торчать в дерьме?

      0
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      Рейтинг: +14

      123sss 25 января 2019, 21:17

      Просто накипело. Семак ТЫ НОЛЬ! слишком добрый тренер. бесхребетный.
      Ну зачем ты даешь игровое время Шатову? он же инвалид, хрустальный. подведет команду в самый нужный момент. травму получит на тренировке или по дороге в магазин за молоком. Меня одного бесит как он вешает штрафные? ( он умеет высоко подавать? или он все еще в минифутбол играет?). Дзюба даже смотрит на мяч когда Шатов подает. знает что этот инвалид испортит все. Семак если у тебя есть чувство достоинста уйди сам из Зенита. Ты НОЛЬ. безидейный и бесхребетный добряк!

      1
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      Рейтинг: +14

      123sss 25 января 2019, 21:11

      Семак гнида опять не дал игровое время Лодыгину. Дурному Кержу дает. который второй гол привел, как идиот. Но нет нада дать время своему любимчику место в основе. ЮРА Лодыгин уходи от этого недотренера хоть в аренду. Придешь обратно когда его вышвырнут. Этот черт даже кроме мусаева никого не взял на сборы. Выгнать Семака вместе с Фурсенко и Малафеевым.!!!

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      Рейтинг: +239

      nirita 25 января 2019, 21:11

      А что-же он плакал когда не было сильных команд?

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      Рейтинг: -546

      massaboss 25 января 2019, 20:56

      Ну сказал же Семак все перед игрой - это тренировка. А Семин и Кононов готовили команды на игру. Ну все же ясно, что обсуждать, нечего.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > massaboss 25 января 2019, 21:19

      " Он еще зелен - сказала лиса " )))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 января 2019, 20:48

      серёга всё сдался тяжела ноша для него зину тянуть

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 25 января 2019, 20:33

      Весна покажет кто есть кто, а пока Спартак с победой.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 25 января 2019, 20:05

      А на хрена тогда было затевать подобный "супер-пупер турнир" и так старательно во все щеки надувать этот мыльный пузырь, если даже главный тренер заявляет такое? Мертворожденное дитятко...

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      Рейтинг: +8834

      vladik12 25 января 2019, 19:35

      Понимал, что команда "пьяна" и что нужно постелить соломку, чтобы не сожрали.

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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > vladik12 25 января 2019, 19:35

      Но все равно сожрут. Особенно на фоне второго поражения подряд.

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