Семак – перед матчем со «Спартаком»: «Результат для нас не имеет значения»

"Результат для нас не имеет значения".
Какого хрена огород городили, на турнир приехали? Или у Семака всё по плану - торчать в дерьме?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем Кубка «Матч Премьер» со «Спартаком» (0:2, перерыв) поделился ожиданиями от игры.
«Настроение не самое боевое, у нас свои задачи подготовки, и мы не отталкиваемся от соперника. Играют футболисты, лучше готовые в данный момент, и думаем лишь о подготовке, которая нам нужна.
Результат для нас не имеет значения, так как понимаем степень готовности, и игра со «Спартаком» – лишь подготовка к сезону. Как бы игроки ни настраивались на москвичей – это просто сборы и хорошая тренировка», – сказал Семак.
- Это второй матч «Зенита» в Кубке «Матч Премьер».
- Первую игру санкт-петербуржцы проиграли «Локомотиву» (1:3).