Семак – перед матчем со «Спартаком»: «Результат для нас не имеет значения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем Кубка «Матч Премьер» со «Спартаком» (0:2, перерыв) поделился ожиданиями от игры.

«Настроение не самое боевое, у нас свои задачи подготовки, и мы не отталкиваемся от соперника. Играют футболисты, лучше готовые в данный момент, и думаем лишь о подготовке, которая нам нужна.

Результат для нас не имеет значения, так как понимаем степень готовности, и игра со «Спартаком» – лишь подготовка к сезону. Как бы игроки ни настраивались на москвичей – это просто сборы и хорошая тренировка», – сказал Семак.