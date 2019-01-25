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    Карпин – о трансферах Еременко и Попова, Кубке «Матч Премьер» и подготовке «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал интервью сайту Sport24. «Бомбардир» выделил главные темы из разговора.

    О трансферах Еременко и Попова

    – «Ростов» этой зимой усилился за счет Романа Еременко и Ивелина Попова. Было сложно заполучить этих игроков?

    – Не совсем в курсе, процесс переговоров ведет руководство клуба.

    – Еременко согласился подписать контракт с «Ростовом» после разговора с вами…

    – Может быть, надо спросить у него. Мы поговорили с Романом, рассказал, что хотел бы видеть от него, какой я вижу его роль в команде — и все.

    – С Ивелином Поповым вы также разговаривали?

    – Да.

    – Какие слова нашли, чтобы убедить их выбрать вашу команду?

    – Вроде бы ничего сверхъестественного я не говорил. Для «Ростова» успех, что мы пополнились такими игроками. Они должны нас усилить, это футболисты очень высокого уровня. Надо поблагодарить руководство за то, что они присоединились к нашей команде. Наверное, у них были предложения и получше. Но надо спрашивать непосредственно у игроков.

    – Не боитесь, что у «Ростова» могут возникнуть проблемы с лимитом на легионеров?

    – Нет, не боюсь. У нас есть варианты, где мы можем использовать футболистов с российским паспортом.

    О Кубке «Матч Премьер» и подготовке «Ростова»

    ЦСКА и «Краснодар» отказались от участия в Кубке «Матч Премьер». У вас были сомнения?

    – Естественно. Сначала нужно было посмотреть на даты турнира, на регламент, на условия, а уже потом принимать решение. Когда мы все узнали, то сказали «да». В связи с этим пришлось немного поменять нашу подготовку, скорректировали ее и потом согласились.

    Для болельщиков такой турнир как отдушина, можно посмотреть качественный футбол в межсезонье – сплошные плюсы…

    – Для болельщиков, может быть, и хорошо, что существует такой турнир. А при подготовке команд есть свои минусы.

    Какие?

    – Потому что болельщики, глядя на эти игры, начинают делать выводы, оценивать команду.

    Этого нельзя делать?

    – Не просто нельзя – это запрещено делать. Единственный человек, который может что-то оценивать в ходе такого турнира – тренер.

    Как вы оцените свою команду в матче против «Спартака»?

    – В первом тайме хорошо, во втором хуже. Отмечу, это вне зависимости от результата таймов. По сути, играли две разные команды, так что оценивать данную игру как полноценный матч нельзя. В первом тайме играла одна команда и выиграла, во втором на поле вышли другие игроки. Одна группа игроков тренировалась 45 минут, потом другая столько же, а болельщики и журналисты начинают делать выводы и оценивать, кто лучше готов, а кто хуже, кто понравился, кто нет. Вы же не знаете, под какими нагрузками играют футболисты, какие цели преследует тренерский штаб.

    Источник: Sport24

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    25.01.2019 19:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 25 января 2019, 20:03

      Просто любому болельщику хочется что бы его команда красиво играла, а ещё лучше всегда выигрывала, а не ВАТУ катала!

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