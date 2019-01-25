Карпин – о трансферах Еременко и Попова, Кубке «Матч Премьер» и подготовке «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал интервью сайту Sport24. «Бомбардир» выделил главные темы из разговора.

О трансферах Еременко и Попова

– «Ростов» этой зимой усилился за счет Романа Еременко и Ивелина Попова. Было сложно заполучить этих игроков?

– Не совсем в курсе, процесс переговоров ведет руководство клуба.

– Еременко согласился подписать контракт с «Ростовом» после разговора с вами…

– Может быть, надо спросить у него. Мы поговорили с Романом, рассказал, что хотел бы видеть от него, какой я вижу его роль в команде — и все.

– С Ивелином Поповым вы также разговаривали?

– Да.

– Какие слова нашли, чтобы убедить их выбрать вашу команду?

– Вроде бы ничего сверхъестественного я не говорил. Для «Ростова» успех, что мы пополнились такими игроками. Они должны нас усилить, это футболисты очень высокого уровня. Надо поблагодарить руководство за то, что они присоединились к нашей команде. Наверное, у них были предложения и получше. Но надо спрашивать непосредственно у игроков.

– Не боитесь, что у «Ростова» могут возникнуть проблемы с лимитом на легионеров?

– Нет, не боюсь. У нас есть варианты, где мы можем использовать футболистов с российским паспортом.

О Кубке «Матч Премьер» и подготовке «Ростова»

– ЦСКА и «Краснодар» отказались от участия в Кубке «Матч Премьер». У вас были сомнения?

– Естественно. Сначала нужно было посмотреть на даты турнира, на регламент, на условия, а уже потом принимать решение. Когда мы все узнали, то сказали «да». В связи с этим пришлось немного поменять нашу подготовку, скорректировали ее и потом согласились.

– Для болельщиков такой турнир как отдушина, можно посмотреть качественный футбол в межсезонье – сплошные плюсы…

– Для болельщиков, может быть, и хорошо, что существует такой турнир. А при подготовке команд есть свои минусы.

– Какие?

– Потому что болельщики, глядя на эти игры, начинают делать выводы, оценивать команду.

– Этого нельзя делать?

– Не просто нельзя – это запрещено делать. Единственный человек, который может что-то оценивать в ходе такого турнира – тренер.

– Как вы оцените свою команду в матче против «Спартака»?

– В первом тайме хорошо, во втором хуже. Отмечу, это вне зависимости от результата таймов. По сути, играли две разные команды, так что оценивать данную игру как полноценный матч нельзя. В первом тайме играла одна команда и выиграла, во втором на поле вышли другие игроки. Одна группа игроков тренировалась 45 минут, потом другая столько же, а болельщики и журналисты начинают делать выводы и оценивать, кто лучше готов, а кто хуже, кто понравился, кто нет. Вы же не знаете, под какими нагрузками играют футболисты, какие цели преследует тренерский штаб.