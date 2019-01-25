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    Жирков, Дриусси, Дзюба выйдут в стартовом составе у «Зенита»; у «Спартака» сыграют Ханни, Зе Луиш, Мелкадзе

    Стали известны стартовые составы команд на встречу второго тура Кубка «Матч Премьер» между «Зенитом» и «Спартаком».

    «Зенит»: Кержаков, Смольников, Нету, Маммана, Жирков, Кузяев, Эрнани, Маркизио, Шатов, Дриусси, Дзюба.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Ломовицкий, Ханни, Мелкадзе, Зе Луиш.

    Игра пройдет на одном из полей академии Aspire в Дохе (Катар) и начнется в 18:30 по московскому времени.

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    25.01.2019 17:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 21:18

      Неожиданно уверенно играет Мелкадзе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 января 2019, 19:29

      похоже тёте Зинаиде придётся что то стирать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 25 января 2019, 18:22

      Опять дырявого Кутепова, уже при новом ГТ, с упорством, достойным лучшего применения, пихают и пихают в стартовый состав.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 18:18

      Лунёв присел травку с лавки щипать... В этом матче уже будет игра на результат, а не просмотр всех игроков и разных сочетаний.

      2
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