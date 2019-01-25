Жирков, Дриусси, Дзюба выйдут в стартовом составе у «Зенита»; у «Спартака» сыграют Ханни, Зе Луиш, Мелкадзе

Неожиданно уверенно играет Мелкадзе.
Стали известны стартовые составы команд на встречу второго тура Кубка «Матч Премьер» между «Зенитом» и «Спартаком».
«Зенит»: Кержаков, Смольников, Нету, Маммана, Жирков, Кузяев, Эрнани, Маркизио, Шатов, Дриусси, Дзюба.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Ломовицкий, Ханни, Мелкадзе, Зе Луиш.
Игра пройдет на одном из полей академии Aspire в Дохе (Катар) и начнется в 18:30 по московскому времени.
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