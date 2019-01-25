Жирков, Дриусси, Дзюба выйдут в стартовом составе у «Зенита»; у «Спартака» сыграют Ханни, Зе Луиш, Мелкадзе

Стали известны стартовые составы команд на встречу второго тура Кубка «Матч Премьер» между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит»: Кержаков, Смольников, Нету, Маммана, Жирков, Кузяев, Эрнани, Маркизио, Шатов, Дриусси, Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Ломовицкий, Ханни, Мелкадзе, Зе Луиш.

Игра пройдет на одном из полей академии Aspire в Дохе (Катар) и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!