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    Адвокат Глушаковой – о продаже дома футболистом: «Может быть, Денис дозвонился до «верхних», как он сам говорит»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дарьи Глушаковой, сообщил, что он не беспокоится по поводу попыток полузащитника присвоить совместно нажитое с женой имущество.

    Сегодня СМИ сообщили, что футболист выставил на продажу двухэтажный дом, в котором проживал вместе с Дарьей и детьми. Перед этим он переоформил особняк на свою мать. Ранее Глушаков незаконно вывел 300 миллионов рублей с общего банковского счета.

    Пара разводится с осени прошлого года. У нее двое дочерей.

    – О том, что Глушаков переписал дом на маму, мы еще на предыдущем судебном заседании сказали судье, приложив документы, и заявив о ходатайстве о запросе информации. Но по каким-то странным причинам судья отказала нам, проигнорировав данную ситуацию. Не исключаю, что в преддверии нового заседания Денис решил коттедж переоформить.

    К сожалению, в ходе процесса суд по непонятным мотивам помогает Денису выводить совместно нажитое имущество. Поэтому информация о доме для меня не новая. Мы о ней неоднократно говорили.

    – Он уже выставил коттедж на продажу или только намеревается это сделать?

    – Уже выставил. По-моему, даже в общем доступе на специализированных сайтах есть объявление, если он эту информацию не удалил.

    – Что собираетесь предпринимать?

    – Во-первых, мы заявили отвод судье Самороковской, как я уже говорил ранее. Во-вторых, подали жалобу на те незаконные определения, которые она вынесла, но судья не направила их в Мосгорсуд, как того требует закон, что для меня неудивительно.

    Происходят чудеса. Может быть Глушаков дозвонился до «верхних», как он сам говорит. Я нисколько не сомневаюсь, что у нас получится заставить закон работать. Но пока мы видим регулярные попытки вывести совместно нажитое имущество.

    Меня не это расстраивает. Действия Глушакова предсказуемы и понятны. Так делает каждый второй мужчина, когда разводится. Больше всего беспокоит позиция суда, который позволяет Денису творить такие вещи. В этой связи нами была направлена жалоба председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой по поводу действий судьи Самороковской. Дело резонансное, за ним следит общественность и тут такое… Это вызывает у меня недоумение.

    – Что с возможным открытием уголовного дела против Глушакова за угрозы Дарье убийством?

    – Уголовным делом занимается другой адвокат. Я эти детали не отслеживаю, но насколько знаю, вокруг Глушакова круг сжимается. Понятно, что его поступки, угрозы, не останутся без внимания правоохранительных органов. Каким будет процессуальное решение, узнаем в ближайшее время.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2019 15:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 27 января 2019, 09:40

      Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дарьи Глушаковой, сообщил, что он не беспокоится по поводу попыток полузащитника присвоить совместно нажитое с женой имущество.Интересно а сколько Даша рублей вложила в совместно ножитое?

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 января 2019, 20:40

      М-лять,где учились эти "аблокаты",я в шоке...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 января 2019, 17:09

      Глушак походу боится не успеть перейти в команду коко и мамая )))

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      Рейтинг: +1232

      mama1991 25 января 2019, 16:01

      все верно делают, ничерта там жены нет, пусть алименты получает, и не пищит

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      Рейтинг: +1232

      mama1991 25 января 2019, 16:00

      дядя вагит за своих стоит, в отличии от миллера и галы...

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