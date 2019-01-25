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    Каррагер подарил футболку 104-летнему фанату «Ливерпуля» на его день рождения

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер встретился со старейшим болельщиком красных.

    Футболист вручил в подарок Бернарду Шеридану игровую майку с номером 23 и своей фамилией. Сегодня ему исполняется 104 года.

    «Приятно встретить большого «красного» Бернарда Шеридана сегодня утром, в день его 104-летия!» – написал Каррагер в инстаграме.

    • Шеридан болеет за «Ливерпуль» с 1923 года.
    • За это время красные 15 раз победили в чемпионате Англии и пять раз выиграли Лигу чемпионов (Кубок чемпионов).
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Джейми Каррагера

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    25.01.2019 15:40
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