Каррагер подарил футболку 104-летнему фанату «Ливерпуля» на его день рождения

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер встретился со старейшим болельщиком красных.

Футболист вручил в подарок Бернарду Шеридану игровую майку с номером 23 и своей фамилией. Сегодня ему исполняется 104 года.

«Приятно встретить большого «красного» Бернарда Шеридана сегодня утром, в день его 104-летия!» – написал Каррагер в инстаграме.

Шеридан болеет за «Ливерпуль» с 1923 года.

За это время красные 15 раз победили в чемпионате Англии и пять раз выиграли Лигу чемпионов (Кубок чемпионов).