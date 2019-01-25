Каррагер подарил футболку 104-летнему фанату «Ливерпуля» на его день рождения

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер встретился со старейшим болельщиком красных.
Футболист вручил в подарок Бернарду Шеридану игровую майку с номером 23 и своей фамилией. Сегодня ему исполняется 104 года.
«Приятно встретить большого «красного» Бернарда Шеридана сегодня утром, в день его 104-летия!» – написал Каррагер в инстаграме.
- Шеридан болеет за «Ливерпуль» с 1923 года.
- За это время красные 15 раз победили в чемпионате Англии и пять раз выиграли Лигу чемпионов (Кубок чемпионов).
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