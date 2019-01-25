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    Эмир Катара Аль-Тани посетит игру Кубка «Матч Премьер» «Зенит» – «Спартак»

    Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани посетит встречу Кубка «Матч Премьер» между «Спартаком» и «Зенитом». Об этом в своем телеграме сообщил журналист «Чемпионата» Иван Карпов. Игра состоится в Дохе.

    Тамим бин Хамад Аль-Тани – четвертый эмир Катара. Руководит страной с 25 июня 2013 года.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    25.01.2019 14:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 января 2019, 17:05

      Что он такого натворил, что с ним вот так? Жаль мужика )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 января 2019, 16:38

      Перед эмиром Зенит должен разгромить хрюховатых.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 25 января 2019, 16:10

      Вот это НОВОСТЬ!!! Чуть не пропустил! Тамим бин Хамад Аль-Тани - в простонародье Саша.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 14:50

      Всё,купит этот шейх и Зенит и Спартак)))Причем увезет в Катарскую лигу)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Фанат Рубина 25 января 2019, 21:34

      Солидарен

      0
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