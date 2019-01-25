Эмир Катара Аль-Тани посетит игру Кубка «Матч Премьер» «Зенит» – «Спартак»

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани посетит встречу Кубка «Матч Премьер» между «Спартаком» и «Зенитом». Об этом в своем телеграме сообщил журналист «Чемпионата» Иван Карпов. Игра состоится в Дохе.

Тамим бин Хамад Аль-Тани – четвертый эмир Катара. Руководит страной с 25 июня 2013 года.