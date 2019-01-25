Эмир Катара Аль-Тани посетит игру Кубка «Матч Премьер» «Зенит» – «Спартак»

Что он такого натворил, что с ним вот так? Жаль мужика )))
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани посетит встречу Кубка «Матч Премьер» между «Спартаком» и «Зенитом». Об этом в своем телеграме сообщил журналист «Чемпионата» Иван Карпов. Игра состоится в Дохе.
Тамим бин Хамад Аль-Тани – четвертый эмир Катара. Руководит страной с 25 июня 2013 года.
- Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 18:30 по московскому времени.
- В первой игре красно-белые обыграли «Ростов» (2:1), а петербуржцы уступили «Локомотиву».