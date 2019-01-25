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    «Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ» поборются за Мату. Летом у испанца истекает контракт с «МЮ»

    «Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты. Каталонцы уже связались с представителями 30-летнего футболиста.

    «Ювентус» и «ПСЖ» также рассматривают вариант с подписанием испанца, контракт которого с «МЮ» истекает в конце сезона.

    Ранее сообщалось, что «Юнайтед» хочет продлить соглашение с хавбеком и в настоящее время ведет с ним переговоры.

    • Мата перешел в английский клуб из «Челси» в начале 2014 года.
    • В текущей кампании полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» 22 матча, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Goal

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    25.01.2019 12:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 января 2019, 16:36

      Для Барсы - отличный трансфер был бы, тем более, что бесплатно.

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