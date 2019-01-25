«Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ» поборются за Мату. Летом у испанца истекает контракт с «МЮ»

Для Барсы - отличный трансфер был бы, тем более, что бесплатно.
«Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты. Каталонцы уже связались с представителями 30-летнего футболиста.
«Ювентус» и «ПСЖ» также рассматривают вариант с подписанием испанца, контракт которого с «МЮ» истекает в конце сезона.
Ранее сообщалось, что «Юнайтед» хочет продлить соглашение с хавбеком и в настоящее время ведет с ним переговоры.
- Мата перешел в английский клуб из «Челси» в начале 2014 года.
- В текущей кампании полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» 22 матча, забил пять голов и сделал две результативные передачи.