«Барселона», «Ювентус» и «ПСЖ» поборются за Мату. Летом у испанца истекает контракт с «МЮ»

«Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты. Каталонцы уже связались с представителями 30-летнего футболиста.

«Ювентус» и «ПСЖ» также рассматривают вариант с подписанием испанца, контракт которого с «МЮ» истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось, что «Юнайтед» хочет продлить соглашение с хавбеком и в настоящее время ведет с ним переговоры.