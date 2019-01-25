«Ты ушла в лучшее место». У Мусы умерла мама

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса сообщил о смерти матери. Помимо футболиста Сара Мозес воспитала четырех дочерей.
«Очень грустный день. Не стало моей мамы. Твоя смерть лишила меня дара речи, но ты ушла в лучшее место. Буду делать все, чтобы ты гордилась мной. Мы будем скучать по тебе, мама. Покойся с миром», – написал игрок.
- Сейчас Муса выступает за «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).
- Футболисту 26 лет.
- Главное достижение в карьере – победа в Кубке Африканских наций 2013 года.
Источник: Инстаграм Ахмеда Мусы