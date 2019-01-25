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    «Ты ушла в лучшее место». У Мусы умерла мама

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса сообщил о смерти матери. Помимо футболиста Сара Мозес воспитала четырех дочерей.

    «Очень грустный день. Не стало моей мамы. Твоя смерть лишила меня дара речи, но ты ушла в лучшее место. Буду делать все, чтобы ты гордилась мной. Мы будем скучать по тебе, мама. Покойся с миром», – написал игрок.

    • Сейчас Муса выступает за «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).
    • Футболисту 26 лет.
    • Главное достижение в карьере – победа в Кубке Африканских наций 2013 года.

    Источник: Инстаграм Ахмеда Мусы

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    25.01.2019 10:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 22:01

      соболезнование от всех фанатов ЦСКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 января 2019, 20:36

      Ахмед выдержит и не оставит свою большую семью в беде.Достойный человек и отличный футболист.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 января 2019, 14:54

      Ахмед, соболезную и держись сам.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 января 2019, 13:17

      соболезную...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 25 января 2019, 10:34

      Ахмед, ты выбился в люди, ни в чем не испытываешь нужды, в отличие от многих соотечественников. Мама ушла с гордостью за тебя, несомненно.

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