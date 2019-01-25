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    Попов будет зарабатывать в «Ростове» с бонусами 1 миллион в год. «Динамо» предлагало на 200 тысяч больше

    Журналисты «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров и Вячеслав Короткин во время прямого видеоэфира раскрыли финансовые подробности контракта Ивелина Попова с «Ростовом». С учетом бонусов болгарин будет зарабатывать на Дону 1 миллион евро в год.

    При этом «Динамо» предлагало условия лучше: бело-голубые были готовы платить игроку 1,2 миллиона евро в год.

    • В текущем сезоне РПЛ Попов провел 13 матчей, сделал одну голевую передачу.
    • Футболисту 31 год.
    • Главное достижение в карьере – победа в чемпионате России в сезоне-2016/17.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2019 08:57
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 14:20

      Это выбор Попова и его агента. Тем более в Ростове теплее.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 января 2019, 13:02

      Подписной бонус в чёрную, видимо, больше. Но вообще, СЭ журналисты, поголовно, свиные, так что правды от них ждать не стоит.

      0
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > Shotlandets86 25 января 2019, 13:52

      Шеф отдела футбола в газете Бобров. Так вот он конь)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > serhio80 25 января 2019, 15:01

      Один против всех.)))

      -1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 25 января 2019, 11:48

      Мне пофиг сколько он будет зарабатывать. Главное чтобы забивал и голевые раздавал

      3
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 25 января 2019, 11:39

      Игроки Спартака уходят к тренеру Карпину (Попов, Ерёменко и др.), Федун не раз ещё будет чесать репу по поводу правильности выбора Кононова.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 января 2019, 09:26

      Нужно всем легионерам платить з/п не более 1 млн.руб. в год.

      2
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      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > vladimir-7 25 января 2019, 09:36

      Мизерная цифра. Соберись.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladik12 25 января 2019, 09:40

      Достаточно, пусть так зарабатывают, а особо отличившимся платить премию для стимула.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > vladimir-7 25 января 2019, 09:48

      Ты хочешь, чтоб футболисты зарабатывали меньше 100 к в месяц. Это полный бред. Они же не врачи, не учителя, а профессиональные спортсмены, рискующие жизнью в каждом матче и ежедневно вкалывающие на трене.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > vladik12 25 января 2019, 11:56

      Посмотри внимательней 1 лям зелёных ( а не деревяных), извинения принимаю ...

      1
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > афоня72 25 января 2019, 12:00

      Владимир-то пишет о рублях. Он хочет, чтоб игрочок РПЛ получал 1 миллион рублей. С миллионом евро-то я согласен, это оптимальная з/п для профессионального спортсмена.

      0
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      Рейтинг: +2056

      nominum > vladik12 25 января 2019, 13:17

      Рискующие жизнью!? Владик, Вы что, с Марса? По- моему все остальные жители России рискуют даже больше профессиональных спортсменов. Ибо не имеют страховок, высокопрофессионального мед.обслуживания и прочего. Однако 100 к в месяц подавляющее большинство не имеет.

      2
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      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > nominum 25 января 2019, 13:19

      Человек, занимающийся публичной профессией, априори будет получать намного больше, чем кто-либо другой. Это неписанный закон этого мира, с этим ничего не поделаешь.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladik12 25 января 2019, 14:48

      Есть еще профессиональные шахтеры, металлурги,
      военные в горячих точках, спасатели, летчики испытатели
      и т.д и почему они должны получать меньше футболистов, и
      какой у футболистов риск жизни, по сравнению с этими профессиями?

      0
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > vladimir-7 25 января 2019, 15:11

      Какой риск? Спроси у Чеха, Эдуардо да Силвы, Сиссе и проч.
      Перечисленные тобой профессии непубличны, их никто не знает. Поэтому они влачат жалкое существование. А публичные люди, создающие шоу, развлечение (вроде футбола), всегда будут получать непропорционально больше. Это аксиома.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladik12 25 января 2019, 18:44

      Доказывать что-то в этой ситуации и твоих рассуждениях не вижу смысла

      1
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      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > vladimir-7 25 января 2019, 18:50

      Просто у нас две принципиально разные позиции: я считаю нормальным, что профессиональные спортсмены - миллионе, а ты не считаешь.
      Разные мнения - это то, ради чего ветки и созданы.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 09:24

      Попов ушёл из московского "Спартака" в его ростовский филиал...

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 25 января 2019, 09:17

      Надоела Москва походу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > juvseriy 25 января 2019, 09:35

      Прост понял, что нырять на дно время еще не пришло.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > vladik12 25 января 2019, 13:01

      Не надо путать со свинарником.

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