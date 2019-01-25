Попов будет зарабатывать в «Ростове» с бонусами 1 миллион в год. «Динамо» предлагало на 200 тысяч больше

Это выбор Попова и его агента. Тем более в Ростове теплее.
Журналисты «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров и Вячеслав Короткин во время прямого видеоэфира раскрыли финансовые подробности контракта Ивелина Попова с «Ростовом». С учетом бонусов болгарин будет зарабатывать на Дону 1 миллион евро в год.
При этом «Динамо» предлагало условия лучше: бело-голубые были готовы платить игроку 1,2 миллиона евро в год.
- В текущем сезоне РПЛ Попов провел 13 матчей, сделал одну голевую передачу.
- Футболисту 31 год.
- Главное достижение в карьере – победа в чемпионате России в сезоне-2016/17.