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    Сарри – перед матчем с «Тоттенхэмом»: «На тренировках я видел кое-что очень интересное»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал интервью перед ответным матчем 1/2 финала Кубка лиги против «Тоттенхэма» (1:0, первый тайм) и поделился ожиданиями от встречи.

    «На последних нескольких тренировках я видел кое-что очень интересное, но важно только то, что происходит на поле. Я хочу увидеть что-то хорошее в этой игре.

    Жиру в старте? Нам нужна победа. В последнем матче мне не понравилось, как мы атаковали. Сегодня нам нужна настоящая «девятка», а не ложная», – сказал Сарри.

    • Первый матч с «Тоттенхэмом» закончился поражением «Челси» со счетом 0:1.

    Источник: BBC

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    24.01.2019 23:15
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