Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал интервью перед ответным матчем 1/2 финала Кубка лиги против «Тоттенхэма» (1:0, первый тайм) и поделился ожиданиями от встречи.

«На последних нескольких тренировках я видел кое-что очень интересное, но важно только то, что происходит на поле. Я хочу увидеть что-то хорошее в этой игре.

Жиру в старте? Нам нужна победа. В последнем матче мне не понравилось, как мы атаковали. Сегодня нам нужна настоящая «девятка», а не ложная», – сказал Сарри.