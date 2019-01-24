Сульшер: «Думаю, «МЮ» продвигается в переговорах с Де Хеа и Марсьялем»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», рассказал о переговорах о новых контрактах с вратарем Давидом Де Хеа и форвардом Антони Марсьялем.

«Я думаю, клуб продвигается, но я оставляю эту работу правильным людям. Я не знаю, насколько они далеко зашли в переговорах, но надеюсь, мы узнаем хорошие новости в ближайшие недели», – сказал Сульшер.