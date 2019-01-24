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    Сульшер: «Думаю, «МЮ» продвигается в переговорах с Де Хеа и Марсьялем»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», рассказал о переговорах о новых контрактах с вратарем Давидом Де Хеа и форвардом Антони Марсьялем.

    «Я думаю, клуб продвигается, но я оставляю эту работу правильным людям. Я не знаю, насколько они далеко зашли в переговорах, но надеюсь, мы узнаем хорошие новости в ближайшие недели», – сказал Сульшер.

    • Действующий контракт Де Хеа рассчитан до лета 2019 года.
    • Контракт Марсьяля – до лета 2020 года.

    Источник: Sky Sports

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    24.01.2019 23:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +393

      jengais 25 января 2019, 00:03

      да подпишут они, никуда не денутся

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