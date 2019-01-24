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    «Барселона» установила 400 миллионов отступных за де Йонга

    «Барселона» установила сумму выкупа за полузащитника Френки де Йонга.

    Вчера 21-летний футболист перешел в каталонский клуб из «Аякса» за 75 миллионов евро, заключив пятилетний контракт. Сине-гранатовые прописали в его договоре отступные в размере 400 миллионов.

    • Хавбек присоединится к «Барселоне» 1 июля.
    • В текущем сезоне де Йонг провел за «Аякс» 28 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
    • Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 60 миллионов.

    Источник: Goal

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    24.01.2019 15:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 января 2019, 17:27

      Я знаю одних дурней, которые купят - PSG.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 16:44

      Хороший барьер.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 24 января 2019, 16:36

      Наконец-то стали нормальные отступные ставить.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 января 2019, 16:25

      Отлично .

      1
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