«Барселона» установила 400 миллионов отступных за де Йонга

Я знаю одних дурней, которые купят - PSG.
«Барселона» установила сумму выкупа за полузащитника Френки де Йонга.
Вчера 21-летний футболист перешел в каталонский клуб из «Аякса» за 75 миллионов евро, заключив пятилетний контракт. Сине-гранатовые прописали в его договоре отступные в размере 400 миллионов.
- Хавбек присоединится к «Барселоне» 1 июля.
- В текущем сезоне де Йонг провел за «Аякс» 28 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
- Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 60 миллионов.