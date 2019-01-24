«Барселона» установила 400 миллионов отступных за де Йонга

«Барселона» установила сумму выкупа за полузащитника Френки де Йонга.

Вчера 21-летний футболист перешел в каталонский клуб из «Аякса» за 75 миллионов евро, заключив пятилетний контракт. Сине-гранатовые прописали в его договоре отступные в размере 400 миллионов.