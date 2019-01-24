Sport24: ЦСКА может отдать Жамалетдинова в аренду «Леху»

Если есть подобные намерения, хотелось бы услышать аргументацию Гончаренко по данному решению. Впереди кроме Чалова нет игрока твёрдой основы в нападении. Абель с его травматичностью это всегда вопрос, японец твёрдый "лавочник", пока ещё адаптируется. Появление нового напа на этом коротком этапе мало что даст. Ему нужно сыгрываться, привыкать, адаптироваться, а на это времени нет. А Жама уже при делах в команде.
Как сообщает Sport24, ЦСКА в это трансферное окно может отдать в аренду нападающего Тимура Жамалетдинова.
В настоящее время армейцы ведут переговоры с польским «Лехом».
- 21-летний футболист – воспитанник московского клуба.
- В текущем сезоне форвард провел за красно-синих 17 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
- Контракт Жамалетдинова истекает в 2020 году.