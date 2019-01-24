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    Sport24: ЦСКА может отдать Жамалетдинова в аренду «Леху»

    Как сообщает Sport24, ЦСКА в это трансферное окно может отдать в аренду нападающего Тимура Жамалетдинова.

    В настоящее время армейцы ведут переговоры с польским «Лехом».

    • 21-летний футболист – воспитанник московского клуба.
    • В текущем сезоне форвард провел за красно-синих 17 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • Контракт Жамалетдинова истекает в 2020 году.

    Источник: Sport24

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    24.01.2019 15:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 января 2019, 20:30

      Если есть подобные намерения, хотелось бы услышать аргументацию Гончаренко по данному решению. Впереди кроме Чалова нет игрока твёрдой основы в нападении. Абель с его травматичностью это всегда вопрос, японец твёрдый "лавочник", пока ещё адаптируется. Появление нового напа на этом коротком этапе мало что даст. Ему нужно сыгрываться, привыкать, адаптироваться, а на это времени нет. А Жама уже при делах в команде.

      3
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 24 января 2019, 18:03

      Двоякие чувства. Терять игроков никому не охота. но учитывая состав.. Чалов есть, абиль или как там его зовут, играет, но подвержен травмам, но есть ведь еще японец. И за них не просто так бабки платят,.. Может купят еще кого? я бы отдал на пол года, посмотреть как он там, но с условием что будет хотя бы часто играть.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 января 2019, 17:49

      У него и статистика ничего для игрока запаса, вполне заслужил почаще выходить в паре с Чаловым. Не понимаю, зачем в аренду отдавать , особенно с учётом травматичности Абеля.

      3
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Viper for CSKA 24 января 2019, 18:08

      Может быть ЦСКА рассматривает вариант приобретения еще нападающего, как считает руководство более высокого класса.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > zritelx 24 января 2019, 18:14

      В этом случае наверное имеет смысл отдать в аренду Нисимуру. В Восточную Европу или РПЛ, чтобы адаптировался. Всё таки Жамалетдинов - более эффективный нападающий.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 16:35

      Зря. Он может сейчас выходить в основе.

      8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 января 2019, 16:25

      В ЦСКА играет нормально и нужно продолжить его наигрывать, а так
      сырого отдадут в польский Лех, там будет сидеть в запасе и развиваться
      не будет, тоже самое происходит с К.Базелюком, гоняют в аренду и все.
      Может быть это происки СМИ.

      7
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      Рейтинг: +748

      99-й 24 января 2019, 15:40

      Так всетаки Жамалетдинова или Лёху?

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 24 января 2019, 15:33

      Поляки хорошему не научат..))
      Парень только-только стал полезность показывать и зрелость проявлять...

      10
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      Рейтинг: +3609

      александр п > insider_retro 24 января 2019, 15:55

      Современный подход,парень получит игровую практику,клуб немного денег сэкономит на зарплате.Так все топ-клубы поступают.Да и обычно форварды раскрываются к 23-24 годам.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > александр п 24 января 2019, 17:10

      как будто он огромную зарплату получает...

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 января 2019, 15:28

      Зря... Он лучше, чем Нисимура...

      5
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 24 января 2019, 15:22

      В принципе можно как раз на полгода и конкуренция серьезная - Чалов и Абель, а там и видно будет кто лучше Абель или Тимур, уж лучше поиграть в Лехе, чем сидеть на банке и ждать возможности

      4
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 24 января 2019, 15:20

      О, а что случилось?
      Заиграл, вроде, в ЦСКА нормально?

      5
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