Кузяев – о Кубке «Матч Премьер», борьбе за чемпионство, учебе на экономиста

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев дал интервью порталу Sport24, в котором рассказал о Кубке «Матч Премьер», борьбе за золотые медали РПЛ, целях на сезон, учебе на экономиста.

«Бомбардир» выделил главное:

О Кубке «Матч Премьер» и стартовой игре с «Локомотивом»

– Матч с «Локомотивом» [«Зенит» проиграл счетом 1:3] стоит рассматривать больше как тренировочный и не обращать внимания на результат? Или какую-то пищу для размышлений он дал?

– Мы допустили много ошибок. Особенно в первом тайме. Проанализировали, провели разбор игры. Подвели определенные итоги. Будем двигаться дальше.

– Главная цель турнира – набрать форму?

– Безусловно. Первая цель – набрать форму к 12 февраля. Конечно, параллельно хочется побеждать. Но не надо ставить результат во главу. Мы поступательно готовимся к возобновлению чемпионата. Но, конечно, нам необходимо играть лучше и стараться побеждать.

– В команде ставят цель непременно выиграть этот турнир?

– Конечно, цель такая стоит, несмотря на то, что турнир носит товарищеский характер. Постараемся в двух следующих играх реабилитироваться.

– В матче с «Локомотивом» на трибунах за вас персонально болели футболисты олимпийской сборной Таджикистана. Слышали их поддержку?

– Во время матча я особо не обращаю внимания, что происходит на трибунах. Полностью сконцентрирован на игре. Но до игры слышал их кричалки. Было приятно.

– Поражения в подобных матчах влияют на настроение команды? Или вы понимаете, что игра товарищеская и расстраиваться нечего?

– Влияют. После побед настроение всегда приподнятое. И тренироваться всегда легче. Поэтому хочется уже поскорее сыграть следующий матч. И победить в нем, чтобы настроение в команде поднялось. Всегда приятнее тренироваться с осознанием того, что в прошлой игре ты добился победы.

– Игроки «Локомотива» на вас фолили больше, чем на любом другом футболисте.

– Там были в основном мелкие фолы. Явной грубости со стороны «Локомотива» не было. Нормальный рабочий процесс, не жалуюсь.

О сборах, нагрузках и Семаке

– Считается, что первый предсезонный сбор – всегда самый адский в плане нагрузок. Нынешний – не исключение?

– Нагрузки хорошие, но не сказал бы, что прям адские. Все-таки месяц мы вообще не играли в футбол – нужно равномерно получать нагрузку. Конечно, усталость присутствует. Но это нормально для сборов.

– Летний сбор вы пропустили почти целиком из-за чемпионата мира. Так что полноценную межсезонку с Семаком проходите только сейчас. В чем его отличие от других тренеров, с которыми вы работали?

– У каждого тренера свой стиль подготовки. И у Рахимова, и у Манчини, и у Сергея Богдановича. Семак не кардинально, но отличается. Хотя первые сборы у всех примерно одинаковые – там нужно закладывать фундамент, работать над физикой и выносливостью. В футболе уже тяжело увидеть что-то совершенно новое.

– Самая необычная предсезонка в карьере?

– При Манчини. Во-первых, потому что я впервые оказался в таком клубе, как «Зенит». Для России это топ. Во-вторых, нагрузки были очень серьезными. Особый упор на беговую работу и на занятия в тренажерном зале.

О необходимости повышения количества матчей в РПЛ

– В прошлом году вы провели 50 матчей. Насколько сложно было отдохнуть от всего этого?

– Месяца вполне достаточно, чтобы отдохнуть после такого насыщенного года. Даже слишком. Две недели я вообще ничего не делал. Наверное, только один раз потренировался. А потом уже работал по программе, которую составил наш тренерский штаб.

– В отпуске приходилось тренироваться через силу?

– Нет, через не могу не было. Тренировался с желанием, без всяких проблем.

– Футболисту всегда сложно перестроиться с недельного цикла на ритм с матчами каждые длва-три дня. До «Зенита» вы постоянно по два матча в неделю никогда не играли.

– Сложно дался этот переход. Поначалу было очень тяжело: игра, через два-три дня следующая игра, столько перелетов. Но со временем привык и уже перестал замечать это. Наоборот, сейчас уже не понимаешь, как это ты раньше целую неделю тренировался и только один раз играл. Лучше играть два раза в неделю.

– Недавно вы говорили, что хотите играть в английском ритме, где у футболистов 38 матчей только в чемпионате. Готовы к тому, что каждый год будет такой же, как 2018-й?

– Нет, не как в Англии. Там очень сложно – есть еще два кубка и еврокубки. Но я считаю, что нашему чемпионату нужно больше матчей, чтобы подтягиваться к уровню европейских топ-лиг. Это будет полезно для прогресса игроков. В Англии и Испании играют гораздо чаще, чем в России. А потом наши команды встречаются с английскими или испанскими и испытывают трудности. Чем больше играешь, тем увереннее себя чувствуешь.

О борьбе за чемпионство

– «Зенит» очень бодро начал сезон, но в ноябре-декабре произошел спад. Например, в матчах с «Арсеналом» и «Рубином» болельщики ожидали совершенно другой результат. Что произошло?

– Были и другие матчи, в которых мы не должны были терять очки. Но это футбол. Такое случается. У всех команд бывают спады и подъемы. Надеюсь, что спад закончился. И с середины февраля мы начнем движение вверх.

– Не испытывали мандраж, когда отрыв в семь очков практически исчез? А если бы «Краснодар» не оступился с «Уфой», то и вовсе мог перерасти в отставание.

– Никакого мандража нет. Ведь мы все еще на первом месте. И все в наших руках. Да, права на ошибку уже нет. Но футбол этим и привлекателен.

О сопернике по Лиге Европы «Фенербахче»

– Сезон РПЛ возобновляется для «Зенита» довольно сложно. Уже в марте играть на выезде со «Спартаком» и «Локомотивом». Матчи против этих команд в Дохе можно рассматривать сквозь призму будущих встреч?

– Нет, пока о «Спартаке» и «Локомотиве» не думаем. В приоритете у нас игры против «Фенербахче». А потом уже вернемся к нашему чемпионату.

– За «Фенербахче» в чемпионате Турции уже начали следить?

– Нет, не слежу. Я знал, что «Фенербахче» выступает в чемпионате не очень удачно. Но удивился, когда узнал, что они на предпоследнем месте. Это странно, учитывая, какие футболисты собраны в команде. Но Лига Европы – совсем другой турнир, к тому же играть два матча. Все может случиться.

– Тот факт, что «Фенербахче» идет в хвосте таблицы, не расслабит «Зенит»?

– Таких мыслей нет. Команда попала в 1/16 Лиги Европы, несмотря на неудачи во внутреннем чемпионате. Это ведь о чем-то говорит. Готовимся к матчу с сильным соперником.

О приоритетных целях на сезон

– Понятно, что футболисты хотят выигрывать в каждом матче. Но учитывая ситуацию в РПЛ и тот факт, что «Зенит» уже три года не был чемпионом, можно сказать, чемпионат – в приоритете у команды?

– Наверное, да. Главная цель – выиграть чемпионат России. Но в Лиге Европы тоже будем стараться пройти как можно дальше. Мы понимаем, что уровень соперников в Европе высокий и просто не будет. Хотя и в РПЛ непросто.

– Основные соперники «Зенита» за чемпионство, кроме «Краснодара», уже вылетели из еврокубков. Это плюс для них?

– Сложно сказать. С одной стороны, у них будет недельный цикл, время для восстановления, для плодотворных тренировок. С другой стороны, когда играешь дважды в неделю, постоянно находишься в тонусе. Так что здесь трудно дать однозначный ответ.

Об учебе на экономиста

– Вы учитесь в аспирантуре на экономиста. Да еще и сессию сами честно сдаете. Для футболиста это не очень типично. Как так получилось?

– Я считаю, что образование в жизни пригодится. Чтобы по завершении карьеры были варианты не только футбольные, но и связанные с другой сферой деятельности. Например, с экономикой. Кто знает, как жизнь сложится? Это прежде всего заслуга моих родителей – именно они настояли на получении образования.

– Вам самому экономика интересна?

– В первую очередь мне интересен футбол. Не сказать, что я прямо заинтересован экономикой. Но я понимаю, что мне это нужно. Да и полученные знания можно применить, даже если останусь в футболе после окончания карьеры. Современный футбол – это бизнес.

О весенней части сезона

– Чего ждать болельщикам «Зенита» от весенней части сезона?

– Я не люблю давать обещания. Мол, мы сыграем так-то или так-то. Но могу гарантировать, что мы будем отдавать себя на сто процентов. И дома, и на выездах. Постараемся радовать болельщиков.