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    Bild: «Ливерпуль» в ближайшие дни предложит «РБ Лейпцигу» 40 миллионов за Вернера

    «Ливерпуль» готов в ближайшие дни сделать предложение «РБ Лейпцигу» по трансферу нападающего Тимо Вернера, сообщает Bild.

    Немец является фаворитом главного тренера красных Юргена Клоппа на усиление атаки.

    Первоначально английский клуб предложит за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро. «Ливерпуль» в лице Клоппа хочет направить запрос по форварду как можно скорее, так как знает об интересе к нему со стороны «Баварии».

    • В этом сезоне Вернер провел за «РБ Лейпциг» 22 матча, записав на свой счет 13 голов и три результативные передачи.
    • Контракт нападающего с немецким клубом рассчитан до июля 2020 года.
    • Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    24.01.2019 13:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 января 2019, 20:03

      По тому, что творится на трансферном рынке, 40 лямов за Вернера это не цена. Полагаю, что у "Баварии" больше шансов его заполучить, тем более что они его как минимум два года уже обхаживают.

      2
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > Рубик Докоян 25 января 2019, 13:09

      Бавария берет даром ) Думаю шансы есть! Так как красные последее время денег не жалеют

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 24 января 2019, 19:09

      40? А они готовы услышать трёхэтажный мат в ответ и что в Лейпциге думают о его матери?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 16:24

      Вряд ли Лейпциг согласится на эту сумму.

      4
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 24 января 2019, 14:36

      40 мало

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 января 2019, 14:16

      Такую цену Бавария спокойно перебьет. Нужно реально много предлагать, чтобы его получить. Так как Бавария, если нужно будет, внутри Германии договорится. К тому же сам Вернер уже имел возможности Германию покинуть, но серьезного желания видно не было. Возможно уже в Баварию перейти настроился.

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 января 2019, 14:14

      Очень вряд ли, что за 40 его продадут

      0
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      Рейтинг: +1052

      mig28 24 января 2019, 14:06

      40 лямов?! Было бы не плохо, но по нынешним временам за него не меньше 60-70 запросят.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 января 2019, 14:04

      Не ну я понимаю что боссы ливерпуля строят долгосрочный проект ! но клопп подбирает игроков под себя. но что будет если и в этом сезоне ливер снова ничего не выиграет?

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      Рейтинг: +12344

      DeStar > dinar7777dinar 24 января 2019, 14:44

      ну.. результаты то есть, и финал лч, и сейчас очень высок шанс победы в апл .Да даже если вдруг не выиграют, клопп и дальше точно будет работать. Ливерпуль уже давно не в том положении, что увольнять тренера за отсутствие трофеев. Уже хреново тучу лет не в том положении. А прогресс налицо впервые лет за 10

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