Bild: «Ливерпуль» в ближайшие дни предложит «РБ Лейпцигу» 40 миллионов за Вернера

«Ливерпуль» готов в ближайшие дни сделать предложение «РБ Лейпцигу» по трансферу нападающего Тимо Вернера, сообщает Bild.

Немец является фаворитом главного тренера красных Юргена Клоппа на усиление атаки.

Первоначально английский клуб предложит за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро. «Ливерпуль» в лице Клоппа хочет направить запрос по форварду как можно скорее, так как знает об интересе к нему со стороны «Баварии».