Bild: «Ливерпуль» в ближайшие дни предложит «РБ Лейпцигу» 40 миллионов за Вернера

По тому, что творится на трансферном рынке, 40 лямов за Вернера это не цена. Полагаю, что у "Баварии" больше шансов его заполучить, тем более что они его как минимум два года уже обхаживают.
«Ливерпуль» готов в ближайшие дни сделать предложение «РБ Лейпцигу» по трансферу нападающего Тимо Вернера, сообщает Bild.
Немец является фаворитом главного тренера красных Юргена Клоппа на усиление атаки.
Первоначально английский клуб предложит за 22-летнего футболиста 40 миллионов евро. «Ливерпуль» в лице Клоппа хочет направить запрос по форварду как можно скорее, так как знает об интересе к нему со стороны «Баварии».
- В этом сезоне Вернер провел за «РБ Лейпциг» 22 матча, записав на свой счет 13 голов и три результативные передачи.
- Контракт нападающего с немецким клубом рассчитан до июля 2020 года.
- Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.