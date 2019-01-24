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    Штоффельсхаус: «Хеведес – звезда мирового класса. Его трансфер в «Локомотив» – очень-очень хороший»

    Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказал мнение о покупке защитника Бенедикта Хеведеса.

    «Мое мнение – это очень-очень хороший трансфер. Получить за 4 миллиона такого центрального защитника – серьезное достижение. Тот же «Шальке», откуда Налдо ушел в «Монако», сейчас находится в поиске. И им не так-то просто: европейский рынок не перенасыщен.

    У футболиста должна быть серьезная репутация. Оцените еще раз Хеведеса: чемпион мира, полностью провел все матчи в Бразилии-2014. В 22 года стал капитаном «Шальке», был им семь лет. Это говорит о его футбольных и человеческих качествах.

    Бенедикт – звезда мирового класса, и он способен играть на уровне, который демонстрировал в лучшие годы. Никаких сомнений», – сказал Штоффельсхаус.

    • Хеведес перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Шальке».
    • Контракт немецкого футболиста с железнодорожниками рассчитан до 2022 года.
    • В этом сезоне Хеведес провел девять матчей в РПЛ и забил два гола.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.01.2019 11:28
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 16:21

      Конечно это уже не тот Хеведес что был 4 года назад.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 24 января 2019, 14:37

      "Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус".

      При нём покупали Хаведеса?
      Если при нём, тогда усем усё понятно. )))))))))))))))))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 24 января 2019, 13:12

      Звезду пенками из команды не выкидывают, да и звездой он никогда не был, все время был игроком подмены т .е. на всякий случай

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 января 2019, 13:09

      Игроком мирового уровня он был 4 года назад, после чего плавно старел и регрессировал, во многом под влиянием травм. Будь он таковым сейчас, Шальке ни за что не отпустил бы такого знакового для себя игрока на таких условиях. И в Локомотиве он очевидно не оказался бы.

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