Штоффельсхаус: «Хеведес – звезда мирового класса. Его трансфер в «Локомотив» – очень-очень хороший»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказал мнение о покупке защитника Бенедикта Хеведеса.

«Мое мнение – это очень-очень хороший трансфер. Получить за 4 миллиона такого центрального защитника – серьезное достижение. Тот же «Шальке», откуда Налдо ушел в «Монако», сейчас находится в поиске. И им не так-то просто: европейский рынок не перенасыщен.

У футболиста должна быть серьезная репутация. Оцените еще раз Хеведеса: чемпион мира, полностью провел все матчи в Бразилии-2014. В 22 года стал капитаном «Шальке», был им семь лет. Это говорит о его футбольных и человеческих качествах.

Бенедикт – звезда мирового класса, и он способен играть на уровне, который демонстрировал в лучшие годы. Никаких сомнений», – сказал Штоффельсхаус.