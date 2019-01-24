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    RMC: Верратти пропустит три недели из-за травмы. Он не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти не сможет помочь своей команде в ближайших играх.

    Итальянец получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (9:0). По информации RMC Sport, у хавбека выявлено растяжение связок голеностопного сустава левой ноги. Он пропустит как минимум три недели.

    • 12 февраля «ПСЖ» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • В этом сезоне Верратти провел 21 матч, отметившись одной результативной передачей.

    Источник: RMC Sport

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    24.01.2019 10:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 января 2019, 18:11

      У ПСЖ такими темпами скоро играть некому будет, как и у ТТХ. Наверное, тем интереснее будут матчи.

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