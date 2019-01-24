RMC: Верратти пропустит три недели из-за травмы. Он не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

У ПСЖ такими темпами скоро играть некому будет, как и у ТТХ. Наверное, тем интереснее будут матчи.
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти не сможет помочь своей команде в ближайших играх.
Итальянец получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (9:0). По информации RMC Sport, у хавбека выявлено растяжение связок голеностопного сустава левой ноги. Он пропустит как минимум три недели.
- 12 февраля «ПСЖ» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- В этом сезоне Верратти провел 21 матч, отметившись одной результативной передачей.