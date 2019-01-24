Колосков: «Не вина Дюкова, что у него не будет соперников на выборах главы РФС»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение о предстоящих выборах главы РФС. Единственным кандидатом стал Александр Дюков.

– Как вы относитесь к назначению Александра Дюкова президентом РФС?

– У нас назначений нет. Президента РФС избирает отчетно-выборная конференция, которая состоится 22 февраля.

– Вы считаете действо, которое там состоится, выборами?

– Конечно! Ведь не вина Дюкова в том, что у него не будет соперников. Никто не мешал людям, имеющим амбиции и желающим стать президентом РФС, изложить свою программу и убедить делегатов проголосовать за них.

– Возглавив РФС, Дюков продолжит работать в «Газпромнефти». У него просто не будет возможности заниматься проблемами российского футбола 24 часа в сутки семь дней в неделю, как того требует такая серьезная и общественно значимая индустрия…

– Как показывает опыт Виталия Леонтьевича Мутко, совмещение руководящих постов – не проблема. Президент РФС был одновременно сначала министром спорта, а затем даже вице-премьером. Сборная России при этом замечательно выступила на чемпионате мира. При Мутко были построены сотни футбольных полей, десятки стадионов и спортивных баз. Понятно, что в идеале президент РФС должен быть освобожденным. Только в нынешних российских реалиях совмещение серьезных постов – не такой уж плохой вариант. Особенно если на основной работе у президента РФС есть в распоряжении серьезный административный ресурс.

Дюков: «Я знаю, как вывести российский футбол на более высокий уровень»