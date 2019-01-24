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    Колосков: «Не вина Дюкова, что у него не будет соперников на выборах главы РФС»

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение о предстоящих выборах главы РФС. Единственным кандидатом стал Александр Дюков.

    – Как вы относитесь к назначению Александра Дюкова президентом РФС?

    – У нас назначений нет. Президента РФС избирает отчетно-выборная конференция, которая состоится 22 февраля.

    – Вы считаете действо, которое там состоится, выборами?

    – Конечно! Ведь не вина Дюкова в том, что у него не будет соперников. Никто не мешал людям, имеющим амбиции и желающим стать президентом РФС, изложить свою программу и убедить делегатов проголосовать за них.

    – Возглавив РФС, Дюков продолжит работать в «Газпромнефти». У него просто не будет возможности заниматься проблемами российского футбола 24 часа в сутки семь дней в неделю, как того требует такая серьезная и общественно значимая индустрия…

    – Как показывает опыт Виталия Леонтьевича Мутко, совмещение руководящих постов – не проблема. Президент РФС был одновременно сначала министром спорта, а затем даже вице-премьером. Сборная России при этом замечательно выступила на чемпионате мира. При Мутко были построены сотни футбольных полей, десятки стадионов и спортивных баз. Понятно, что в идеале президент РФС должен быть освобожденным. Только в нынешних российских реалиях совмещение серьезных постов – не такой уж плохой вариант. Особенно если на основной работе у президента РФС есть в распоряжении серьезный административный ресурс.

    Дюков: «Я знаю, как вывести российский футбол на более высокий уровень»

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.01.2019 10:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16

      Ohotnik3 25 января 2019, 13:21

      Как критиковать других, у нас много желающих. А как попробовать свои силы, выйти со своей программой, оказывается, что никто выдвигаться не хочет. Значит, только Дюкову это нужно, он оптимальный вариант

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      Рейтинг: +532

      Бан 24 января 2019, 13:15

      Все как и в большой жизни – у питерских нет альтернатив, и они как бы ни при чем)

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 24 января 2019, 12:24

      Песня.
      ,,пооооле,русскоое по-ооле,я твой тонкий Колосков,, )))
      Колос,Дюков и Мудько - всё едино,всё гов...................(((

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 января 2019, 12:14

      Дюков оставит в Москве зама и будет заниматься своими делами. А время от времени шкуру сдирать с зажравшихся РФС-ников.

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 января 2019, 11:37

      Вячеслав Иванович, а как у вас там в РФС формируется кадровый резерв ??? Вы же член этой системы и вы так же отвечаете за её развитие или не развитие. Так что вина ваша в этом тоже есть.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Александр52 24 января 2019, 14:40

      То ,что он член ,в этом вы правы...
      Кадровые резервы ,сдается,тоже члены....
      У которых стоит на бабки и не стоит на футбол(((

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