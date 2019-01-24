Колосков: «Не вина Дюкова, что у него не будет соперников на выборах главы РФС»

Как критиковать других, у нас много желающих. А как попробовать свои силы, выйти со своей программой, оказывается, что никто выдвигаться не хочет. Значит, только Дюкову это нужно, он оптимальный вариант
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение о предстоящих выборах главы РФС. Единственным кандидатом стал Александр Дюков.
– Как вы относитесь к назначению Александра Дюкова президентом РФС?
– У нас назначений нет. Президента РФС избирает отчетно-выборная конференция, которая состоится 22 февраля.
– Вы считаете действо, которое там состоится, выборами?
– Конечно! Ведь не вина Дюкова в том, что у него не будет соперников. Никто не мешал людям, имеющим амбиции и желающим стать президентом РФС, изложить свою программу и убедить делегатов проголосовать за них.
– Возглавив РФС, Дюков продолжит работать в «Газпромнефти». У него просто не будет возможности заниматься проблемами российского футбола 24 часа в сутки семь дней в неделю, как того требует такая серьезная и общественно значимая индустрия…
– Как показывает опыт Виталия Леонтьевича Мутко, совмещение руководящих постов – не проблема. Президент РФС был одновременно сначала министром спорта, а затем даже вице-премьером. Сборная России при этом замечательно выступила на чемпионате мира. При Мутко были построены сотни футбольных полей, десятки стадионов и спортивных баз. Понятно, что в идеале президент РФС должен быть освобожденным. Только в нынешних российских реалиях совмещение серьезных постов – не такой уж плохой вариант. Особенно если на основной работе у президента РФС есть в распоряжении серьезный административный ресурс.
Дюков: «Я знаю, как вывести российский футбол на более высокий уровень»