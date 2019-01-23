Дюков: «Я знаю, как вывести российский футбол на более высокий уровень»

Единственный кандидат на должность главы РФС Александр Дюков​ объяснил причины, по которым принял решение баллотироваться на данный пост.

Дюков – генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита».

Формальные выборы главы Российского футбольного союза состоятся 22 февраля.

«Решающую роль сыграла поддержка, которую я получил от субъектов российского футбола. Более 60-ти субъектов российского футбола – членов РФС выдвинули меня в качестве кандидата на пост президента. Конечно, я не мог отказать, я просто должен был согласиться и пойти на эти выборы. Безусловно, не только это подвигло меня баллотироваться на этот пост.

Для меня это очень интересный вызов, это достаточно сложная, но решаемая управленческая задача, а я люблю их. Я люблю футбол, работаю в футболе давно – и на клубном уровне, и в исполкоме РФС. У меня есть понимание, что нужно российскому футболу и что нужно сделать, чтобы вывести его на более высокий уровень», – сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».