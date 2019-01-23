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    Дюков: «Я знаю, как вывести российский футбол на более высокий уровень»

    Единственный кандидат на должность главы РФС Александр Дюков объяснил причины, по которым принял решение баллотироваться на данный пост.

    Дюков – генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита».

    Формальные выборы главы Российского футбольного союза состоятся 22 февраля.

    «Решающую роль сыграла поддержка, которую я получил от субъектов российского футбола. Более 60-ти субъектов российского футбола – членов РФС выдвинули меня в качестве кандидата на пост президента. Конечно, я не мог отказать, я просто должен был согласиться и пойти на эти выборы. Безусловно, не только это подвигло меня баллотироваться на этот пост.

    Для меня это очень интересный вызов, это достаточно сложная, но решаемая управленческая задача, а я люблю их. Я люблю футбол, работаю в футболе давно – и на клубном уровне, и в исполкоме РФС. У меня есть понимание, что нужно российскому футболу и что нужно сделать, чтобы вывести его на более высокий уровень», – сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2019 12:49
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2019, 21:31

      раз он из колоды зенита значит он знает как зени всегда быть первым

      2
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 23 января 2019, 18:57

      Я обычный сантехник и то знаю как все построить в футболе))) а тут сам председатель зенита))Вот все и стало на места судьми рулит Гинер а футболом Дюков)) все по честному, ? кто кого за ипет

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 января 2019, 18:27

      Смело. Сам придумал или подсказали ??

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 января 2019, 18:17

      Все всё знают, но никто, ни ху.. не делает!!!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 16:34

      С пониманием и обещанием в исполкоме РФС было и есть не мало заседающих. Только на практике всё было как всегда. Посмотрим как будет в этот раз.

      4
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 23 января 2019, 16:28

      Я тоже знаю! Надо его ещё побольше утопить, а потом вернуть на прежний. Повышение на лицо. И чего это я не стал баллотироваться...?

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 января 2019, 16:08

      " По делам вашим - судимы будете ."

      4
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 23 января 2019, 15:27

      А почему же ты, Дюков...не подсказал своему предшественнику, который пробивал дно российского футбола???

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 15:24

      Хорошо когда есть понимание и цель. Только вот слов пока еще много а дел еще не видно.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 января 2019, 15:18

      ещё один баснописец российского футбола

      3
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