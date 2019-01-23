Дюков: «Я знаю, как вывести российский футбол на более высокий уровень»

раз он из колоды зенита значит он знает как зени всегда быть первым
Единственный кандидат на должность главы РФС Александр Дюков объяснил причины, по которым принял решение баллотироваться на данный пост.
Дюков – генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита».
Формальные выборы главы Российского футбольного союза состоятся 22 февраля.
«Решающую роль сыграла поддержка, которую я получил от субъектов российского футбола. Более 60-ти субъектов российского футбола – членов РФС выдвинули меня в качестве кандидата на пост президента. Конечно, я не мог отказать, я просто должен был согласиться и пойти на эти выборы. Безусловно, не только это подвигло меня баллотироваться на этот пост.
Для меня это очень интересный вызов, это достаточно сложная, но решаемая управленческая задача, а я люблю их. Я люблю футбол, работаю в футболе давно – и на клубном уровне, и в исполкоме РФС. У меня есть понимание, что нужно российскому футболу и что нужно сделать, чтобы вывести его на более высокий уровень», – сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».