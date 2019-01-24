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    Педро Роша: «Мне выпал шанс стать игроком великого «Спартака». Верю, что со временем стану приносить пользу»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал о своей адаптации в России.

    «Жду весеннюю часть сезона с надеждой на хорошие результаты. Хочется верить, что вторая часть чемпионата будет отличаться от стартовой и мы будем побеждать. Что касается задач перед собой, то хочу чаще играть. Я уже полтора года в России. К жизни в стране, ее культуре, быту полностью адаптировался. Но про футбол этого сказать, к сожалению, не могу. В прошлом сезоне почти не получал времени. Надеюсь, с новым тренером ситуация изменится.

    Не думал ли об уходе в аренду за игровой практикой? Скажу честно: в определенный момент подобные мысли появлялись. Хотел попросить о возможности уйти. Но затем остыл, успокоился, подумал. И решил: никуда сейчас не нужно рваться. Просто надо переждать этот период. Поначалу всем ведь непросто в новых командах. Мне выпал потрясающий шанс стать футболистом такого великого клуба, как «Спартак». И я верю, что со временем стану играть и приносить пользу», — сказал Роша.

    • Роша перешел в московский клуб в августе 2017 года из «Гремио».
    • Сумма сделки составила 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне бразилец провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

    Источник: «Чемпионат»

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    24.01.2019 09:54
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 24 января 2019, 22:36

      Я уже полтора года в России. - единственно верные слова Педроши....)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 24 января 2019, 18:53

      Бесперспективняк!

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 16:58

      Почаще бы к соперникам приходили ***** Роши)))Шутка.
      Слабоватый игрок для Спартака и нашего чемпионата)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 24 января 2019, 16:26

      "...со временем стану приносить пользу".
      Бразильянский Илья Муромец, блин, эта вишенка на торте измайловско-радионовской "философской" селекции.

      5
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 24 января 2019, 15:20

      А вот возьмёт,и заиграет!!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > алдан2014 24 января 2019, 16:58

      Ээээ

      0
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 24 января 2019, 15:02

      Епть,заключите контракт со мной,я на скамейке год посижу,а потом буду говорить и обещать что со временем буду приносить пользу.чудные эти футболеры,если я на работе так скажу то нах сразу выгонят

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 января 2019, 14:18

      Верь.. А мы посмотрим..

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 января 2019, 13:34

      ну таки пора уже, дон педро

      3
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      Рейтинг: +8028

      nik55 24 января 2019, 13:14

      давно пора

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2019, 12:30

      ну так рвись к мечте забивай голы и надо помнить что за тебя ну очень большие деньги вложили и не забывай что ты НАПАДАЮЩИЙ

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