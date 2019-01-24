Кузяев: «Надеюсь, «Зенит» будет рвать всех соперников с февраля до мая»

Насмотрелся мальчик плохих фильмов и набрался оттуда выражений,за которые надо отвечать. Очередной высказыватель, у которого язык быстрее мозгов.
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги игры с «Локомотивом» (1:3) в Кубке «Матч Премьер». Следующую встречу петербуржцы проведут в пятницу против «Спартака».
— Что пошло не так в игре с «Локомотивом»?
— Многое. С другим настроем надо было выходить на игру. Проиграли в самоотдаче, других компонентах.
— Обыграем ли «Спартак» в пятницу?
— Надеюсь, да. Постараемся исправиться, прибавить во многих компонентах.
— Далер, когда начнете всех рвать?
— Надеюсь, 12 февраля начнем и продолжим до мая.
- 12 февраля «Зенит» проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».
- В турнирной таблице РПЛ сине-бело-голубые занимают первое место, опережая на одно очко «Краснодар».