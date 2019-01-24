Кузяев: «Надеюсь, «Зенит» будет рвать всех соперников с февраля до мая»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги игры с «Локомотивом» (1:3) в Кубке «Матч Премьер». Следующую встречу петербуржцы проведут в пятницу против «Спартака».

— Что пошло не так в игре с «Локомотивом»?

— Многое. С другим настроем надо было выходить на игру. Проиграли в самоотдаче, других компонентах.

— Обыграем ли «Спартак» в пятницу?

— Надеюсь, да. Постараемся исправиться, прибавить во многих компонентах.

— Далер, когда начнете всех рвать?

— Надеюсь, 12 февраля начнем и продолжим до мая.