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    Кузяев: «Надеюсь, «Зенит» будет рвать всех соперников с февраля до мая»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги игры с «Локомотивом» (1:3) в Кубке «Матч Премьер». Следующую встречу петербуржцы проведут в пятницу против «Спартака».

    — Что пошло не так в игре с «Локомотивом»?

    — Многое. С другим настроем надо было выходить на игру. Проиграли в самоотдаче, других компонентах.

    — Обыграем ли «Спартак» в пятницу?

    — Надеюсь, да. Постараемся исправиться, прибавить во многих компонентах.

    — Далер, когда начнете всех рвать?

    — Надеюсь, 12 февраля начнем и продолжим до мая.

    • 12 февраля «Зенит» проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».
    • В турнирной таблице РПЛ сине-бело-голубые занимают первое место, опережая на одно очко «Краснодар».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    24.01.2019 09:14
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 25 января 2019, 10:16

      Насмотрелся мальчик плохих фильмов и набрался оттуда выражений,за которые надо отвечать. Очередной высказыватель, у которого язык быстрее мозгов.

      3
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 24 января 2019, 23:27

      Кокорина главное не порвите)

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 24 января 2019, 17:59

      Тока если Кокорин придёт, он всех порвёт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 17:44

      а-ля,***********

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 17:45

      ну короче вы поняли)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 18:02

      Слишком уж самоуверенно.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zigbert 24 января 2019, 18:23

      ага)))

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > 24 января 2019, 21:52

      Я знаю)))

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 24 января 2019, 16:24

      Я не понимаю критиков ниже, от чего у всех так пукан подорвало, он ведь ничего плохого не сказал. Как раз таки Далер повел себя очень скромно и просто отвечал на вопросы, а почему ему приписали слова журналиста и добавили их в шапку - непонятно, он же не может на вопрос: когда начнете всех рвать - ответить занудно: я надеюсь, что мы будем всех не рвать, а выигрывать в достойной игре по правилам, по-моему он это и должен был ответить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 15:57

      К чему такие заявления. Обычно они заканчиваются печально для автора.

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zigbert 24 января 2019, 17:46

      Да и для клуба тоже.Чего и желаю Зениту

      4
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > zigbert 24 января 2019, 18:12

      Заметил, в этом сезоне Кузяев выглядит намного слабее чем ранее.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > zritelx 24 января 2019, 18:47

      Пожалуй да. Выглядит уставшим.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 января 2019, 13:44

      а не порвёте ли себе ач-ко от чрезмерного усердия

      4
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      Рейтинг: +451

      Illars 24 января 2019, 13:31

      рвать точно будут.
      но не соперников.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2019, 13:02

      даём добро только воздух не испорти

      7
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 24 января 2019, 12:27

      Такие звезду уже не раз обламывались. Кузяев - очередной.

      2
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