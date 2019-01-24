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    «Челси» сможет продлить аренду Игуаина еще на один сезон за 18 миллионов

    Стали известны финансовые детали перехода нападающего Гонсало Игуаина в «Челси».

    Аргентинец перешел в лондонский клуб на правах аренды. Права на 31-летнего форварда принадлежат «Ювентусу».

    Как сообщает официальный сайт туринцев, летом «Челси» сможет продлить аренду футболиста еще на один сезон за 18 миллионов евро или полностью выкупить его за 36 миллионов.

    • Аренда Игуаина до конца сезона-2018/19 обойдется «Челси» в 9 миллионов евро.
    • Первую часть сезона нападающий провел в «Милане», где забил восемь голов в 23 матчах.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    24.01.2019 08:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 24 января 2019, 09:31

      Может при Сарри похудеет и вспомнит при ком он начал много забивать))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 января 2019, 09:01

      Это как пойдёт у него игра, в АПЛ он ещё не играл.

      2
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