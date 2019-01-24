«Челси» сможет продлить аренду Игуаина еще на один сезон за 18 миллионов

Стали известны финансовые детали перехода нападающего Гонсало Игуаина в «Челси».

Аргентинец перешел в лондонский клуб на правах аренды. Права на 31-летнего форварда принадлежат «Ювентусу».

Как сообщает официальный сайт туринцев, летом «Челси» сможет продлить аренду футболиста еще на один сезон за 18 миллионов евро или полностью выкупить его за 36 миллионов.