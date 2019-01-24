«Челси» сможет продлить аренду Игуаина еще на один сезон за 18 миллионов

Может при Сарри похудеет и вспомнит при ком он начал много забивать))
Стали известны финансовые детали перехода нападающего Гонсало Игуаина в «Челси».
Аргентинец перешел в лондонский клуб на правах аренды. Права на 31-летнего форварда принадлежат «Ювентусу».
Как сообщает официальный сайт туринцев, летом «Челси» сможет продлить аренду футболиста еще на один сезон за 18 миллионов евро или полностью выкупить его за 36 миллионов.
- Аренда Игуаина до конца сезона-2018/19 обойдется «Челси» в 9 миллионов евро.
- Первую часть сезона нападающий провел в «Милане», где забил восемь голов в 23 матчах.