«Ростов» объявил о подписании Попова

«Ростов» подтвердил подписание полузащитника Ивелина Попова.

Болгарский футболист перешел в донской клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом 31-летнего хавбека был «Спартак».

Попов подписал с «Ростовом» контракт на 2,5 года.