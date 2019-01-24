«Ростов» объявил о подписании Попова

Попов везунчик! Может забивать редкие по красоте голы и НУЖНЫЕ! Чего Ростову не хватало в первой половине чемпионата! Удачи!
«Ростов» подтвердил подписание полузащитника Ивелина Попова.
Болгарский футболист перешел в донской клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом 31-летнего хавбека был «Спартак».
Попов подписал с «Ростовом» контракт на 2,5 года.
- В текущем сезоне Попов забил гол и отдал две результативные передачи в 21-м матче.
- Игрок выступал за «Спартак» с 2015 по 2018 год.
- «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.