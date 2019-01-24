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    «Ростов» объявил о подписании Попова

    «Ростов» подтвердил подписание полузащитника Ивелина Попова.

    Болгарский футболист перешел в донской клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом 31-летнего хавбека был «Спартак».

    Попов подписал с «Ростовом» контракт на 2,5 года.

    • В текущем сезоне Попов забил гол и отдал две результативные передачи в 21-м матче.
    • Игрок выступал за «Спартак» с 2015 по 2018 год.
    • «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    24.01.2019 06:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 января 2019, 18:16

      Попов везунчик! Может забивать редкие по красоте голы и НУЖНЫЕ! Чего Ростову не хватало в первой половине чемпионата! Удачи!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 24 января 2019, 14:31

      Хорошшшшшш!!!!!
      Теперь ещё какого нибудь исландца и вперёд к верхней части таблицы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 13:15

      Карпин доволен. Ростов усиливается.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2019, 13:12

      давай Попов ты ещё можешь помочь клубу

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 24 января 2019, 12:21

      Повезло Динамо - отскочили!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      polozovs 24 января 2019, 11:38

      забавно будет, если Ростов финиширует выше Спартака!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 января 2019, 10:45

      Удачи! Игрок отличный, надеемся, что состав Ростова стал более сильным по сравнении с осенью. Жаль потеряли на пол-года Вилюша из-за травмы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 января 2019, 09:27

      Нормалек. Потерю Гулиева и Юсупова компенсировали Поповыи и Еременкой. Значит вторая половина сезона у Ростова обещает быть веселой

      6
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 24 января 2019, 09:01

      Осталось заставить болгарина отпахать предпенсионный контракт с пользой для Ростова..))

      5
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 24 января 2019, 07:56

      болгарский перчик это для РОСТОВА не плохой вариант. болелы будут довольны.

      8
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