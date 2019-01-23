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    Адвокат Кокорина: «Ведется кампания на привлечение наших подзащитных к уголовной отвественности и удержание в СИЗО»

    Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала ситуацию с письмом заключенного СИЗО «Бутырка» болельщику.

    «В развитие вчерашнего поста о письме Александра Кокорина журналистке считаю возможным выразить следующее суждение. Футболисты содержатся под стражей и преследуются в уголовном порядке при усугублении их реальной вины, что произошло под влиянием сумасшедшего давления СМИ, направленного на самый жесткий формат уголовного преследования ребят.

    Версия происшедшего, продекларированная СМИ, содержала в себе признаки искажения событий в сторону отягчения участи обвиняемых, для чего были использованы сведения, не соответствующие действительности, и распространена видеонарезка, отражающая только те моменты, которые очерняют поведение футболистов и обеляют поведение потерпевших.

    Совершенно очевидно, что проводится заранее согласованная и спланированная кампания, направленная не только на привлечение к уголовной ответственности наших подзащитных, но и на заключение их под стражу и удержание в СИЗО на как можно больший срок.

    Для чего нужно избрание меры пресечение в виде ареста? Этим обеспечивается создание иллюзии повышенной общественной опасности содеянного с целью оказания влияния на суд, который будет рассматривать дело по существу, так как районные суды города Москвы не отличаются друг от друга ни по каким критериям, что порождает отсутствие оснований для вынесения приговора в более мягкой форме, чем та, которая уже проходила через суды при продлении меры пресечения. Именно поэтому заинтересованные лица любыми способами способствуют продлению меры пресечения именно в виде содержания под стражей, чтобы довести в этом состоянии обвиняемых до суда.

    Только обвинение в совершении хулиганства позволяет содержать обвиняемых под стражей, а его совершение заимствованно из публикаций СМИ, а не из конкретных действий обвиняемых, поскольку хулиганские действия должны совершаться при отсутствии всякого повода, а в нашем случае имело место первичное оскорбление и только потом ответная реакция, что в принципе исключает хулиганский мотив, а именно первичный повод и был вырезан из видеонарезок, распространенных СМИ.

    Уместно напомнить, что неизвестные лица допустили угрозы в адрес суда при продлении меры пресечения в апелляционном порядке, что, естественно, оказало решающее значение при вынесении судебного акта. Сейчас фактически произошло то же самое — неизвестные лица опубликовали вырезанную из контекста переписки часть письма Кокорина А., выражающую в таком виде его якобы неуважение к гражданам и уверенность в освобождении из-под стражи», — написала Стукалова в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

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    23.01.2019 23:44
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 24 января 2019, 14:54

      А что удивительного,ну ведётся компания,и пусть,так же ведется компания обелить человечишку который и на законы и на людей болт ложит,тут уж чья компания круче.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2019, 12:54

      не к тому столбу подошла

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 12:45

      Прав ли адвокат узнаем через две недели.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      gorodnt 24 января 2019, 01:37

      Думали все с рук всегда сходить им будет, а вот хрен. Пусть теперь сидят и радуются жизни, придурки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 января 2019, 00:57

      Все наши СМИ контролируются ибреями. Раз гнобят Кокошу, значит это им надо.

      -2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 24 января 2019, 00:36

      ой... я правильно понимаю что кокошка и мамайка агнцы божие??? и нимб у них сияет аки солнце?? адвокатесса походу под запрещенными препаратами находится и бредит...

      5
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > кошмарик 24 января 2019, 00:55

      Попадешь под раздачу, дурачок, еще не таким ягненочком станешь. Зарежут на плов и сожрут нахваливая.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 января 2019, 00:15

      Да бросьте!
      Вот при следующем президенте России, которого вы сами и выберете (он кстати убил первого русского в 16 лет) - будет по настоящему весело :)))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > la verdad 24 января 2019, 00:58

      Резня реально может состоятся.

      -1
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