Адвокат Мамаева пожаловался в прокуратуру на то, что следствие затягивает ознакомление с делом

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что обратился в прокуратуру по поводу того, что следствие затягивает ознакомление с делом.

В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд по ходатайству следствия продлил арест футболистов до 8 февраля. Игроков обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Когда будет ознакомление с делом, пока неизвестно. Следователь нам не сообщает ни даты, ни того, что препятствует началу ознакомления. Я подал жалобу в прокуратуру по этому вопросу, указав, что допускается волокита при ознакомлении с материалами и тем самым препятствует доступу к правосудию и к тому, чтобы прокурор имел возможность тщательно изучить данное уголовное дело перед направлением в суд. Такое развитие событий может продлить срок содержания под стражей, и я полагаю, что создаются искусственные основания, чтобы в очередной раз продлить как сроки следствия, так и сроки содержания заключенных в СИЗО.

Касаемо здоровья, Павел ни на что не жалуется. Он поддерживает физическую форму, как может, хотя очевидно, что для профессионального футболиста нахождение под стражей ничего хорошего не несет», – сказал Бушманов.

Сегодня адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что следствие специально затягивает дело, чтобы продлить нахождение футболистов в СИЗО еще на некоторое время.