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    Адвокат Мамаева пожаловался в прокуратуру на то, что следствие затягивает ознакомление с делом

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что обратился в прокуратуру по поводу того, что следствие затягивает ознакомление с делом.

    В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд по ходатайству следствия продлил арест футболистов до 8 февраля. Игроков обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Когда будет ознакомление с делом, пока неизвестно. Следователь нам не сообщает ни даты, ни того, что препятствует началу ознакомления. Я подал жалобу в прокуратуру по этому вопросу, указав, что допускается волокита при ознакомлении с материалами и тем самым препятствует доступу к правосудию и к тому, чтобы прокурор имел возможность тщательно изучить данное уголовное дело перед направлением в суд. Такое развитие событий может продлить срок содержания под стражей, и я полагаю, что создаются искусственные основания, чтобы в очередной раз продлить как сроки следствия, так и сроки содержания заключенных в СИЗО.

    Касаемо здоровья, Павел ни на что не жалуется. Он поддерживает физическую форму, как может, хотя очевидно, что для профессионального футболиста нахождение под стражей ничего хорошего не несет», – сказал Бушманов.

    Сегодня адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что следствие специально затягивает дело, чтобы продлить нахождение футболистов в СИЗО еще на некоторое время.

    Источник: Sport24

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    23.01.2019 18:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 января 2019, 07:52

      Пристрелить, чтобы не мучился.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 января 2019, 00:22

      Всем кто втыкается уже давно понятно -- мохнаторылое это дело -- нашли преступников всея Руси !!!

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 января 2019, 23:05

      Адвокат лукавит, на самом деле там идут торги за сколько отпустить.
      Цена известна, адвокат не соглашается, торгуется, причём торгуется по настоянию сидящей стороны.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2019, 20:45

      ёп т почему им такие исключения под стражей все там сидят одинаково и знают что ничего хорошего не несёт

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