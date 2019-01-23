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    Адвокат: «Кокорину и Мамаеву по-любому продлят срок содержания в СИЗО. Для этого и затягивают дело»

    Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что футболист, с большой долей вероятности, останется в СИЗО и после 8 февраля.

    «Ознакомление стороны обвиняемых с делом еще не началось. Срок содержания под стражей по любому продлят. Для этого и происходит затягивание дела. Нормами права не предусмотрен срок содержания под стражей до того, как дело передано суд, но нужен запас не менее месяца перед направлением дела.

    Соответственно, даже если ознакомление с материалами произойдет до 8 февраля, Кокорину и Мамаеву все равно продлят срок содержания под стражей», – сказал Ромашов.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками нескольких драк в Москве, за что были арестованы на два месяца по обвинениям в побоях и хулиганстве.
    • 5 декабря суд продлил их содержание в СИЗО до 8 февраля.

    Источник: Sport24

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    23.01.2019 17:33
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 24 января 2019, 06:29

      Ну если продлят,значит Мамай в церкви ещё грехи не отмолил,а Кокошка будет в лазарете СИЗО восстанавливаться,у него же ножка побаливает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 января 2019, 01:02

      Этак их будут до пенсии в СИЗО гнобить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2019, 20:39

      пусть Газпром выкупит этих себе новых игроков из команды //БУТЫРКА СИЗОШНАЯ// по крупному тогда и может свет в окне прольётся

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3490

      serhio80 23 января 2019, 19:53

      на фига вы каждые полчаса новости про них строчите? достаточно один раз запостить, после того как сроки получат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 23 января 2019, 18:57

      Так и вброс про "стадо баранов" очень вовремя появился... И никто не парится про нарушение тайны личной переписки. И все письмо не показали... Мерзко это все

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 23 января 2019, 18:52

      Мусора мусарянские !!!!! Свободу КАКОРИНУ И МАМАЕВУ!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 23 января 2019, 18:17

      Пока матч в сизо не сыграют их не выпустят, но у Кокорина увы контракт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 23 января 2019, 18:12

      Отличная новость!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 23 января 2019, 18:11

      Кокорину и Мамаеву по-любому продлят срок и все будут довольны

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 января 2019, 17:40

      Рискну предположить, что разочарованных этой новостью будет не много! Ну а по большому счету, всем насрать на это быдло!!!

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