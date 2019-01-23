Адвокат: «Кокорину и Мамаеву по-любому продлят срок содержания в СИЗО. Для этого и затягивают дело»

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что футболист, с большой долей вероятности, останется в СИЗО и после 8 февраля.

«Ознакомление стороны обвиняемых с делом еще не началось. Срок содержания под стражей по любому продлят. Для этого и происходит затягивание дела. Нормами права не предусмотрен срок содержания под стражей до того, как дело передано суд, но нужен запас не менее месяца перед направлением дела.

Соответственно, даже если ознакомление с материалами произойдет до 8 февраля, Кокорину и Мамаеву все равно продлят срок содержания под стражей», – сказал Ромашов.