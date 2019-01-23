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    Sport24: «Балтика» может арендовать Давыдова у «Спартака». Клубы ведут переговоры

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов может продолжить карьеру в «Балтике». Генеральный директор калининградского клуба Таужутдин Качукаев сообщил, что они «Балтика» ведет переговоры с москвичами об аренде 23-летнего футболиста.

    «Мы ведем переговоры со «Спартаком» по аренде Давыдова до конца текущего сезона. Ясность должна наступить в течение ближайших двух дней», – сказал Качукаев.

    • Контракт форварда с красно-белыми истекает этим летом. Ранее сообщалось, что «Спартак» не будут продлевать соглашение с россиянином.
    • За первую команду москвичей Давыдов провел в общей сложности 37 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.
    • В составе «Спартака-2» нападающий сыграл 58 встреч, записав на свой счет 19 голов и 13 результативных передач.

    Источник: Sport24

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    23.01.2019 17:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 20:28

      Балтика умирающий клуб.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 23 января 2019, 18:58

      Не отдадим нашего "русского Месси" запросто так! Целенаправленно готовим в Барсу на смену Месси оригинальному ))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 января 2019, 18:10

      Вот судя по всему только в ФНЛ он и нужен, больше нигде!

      2
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