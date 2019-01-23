Sport24: «Балтика» может арендовать Давыдова у «Спартака». Клубы ведут переговоры

Балтика умирающий клуб.
Нападающий «Спартака» Денис Давыдов может продолжить карьеру в «Балтике». Генеральный директор калининградского клуба Таужутдин Качукаев сообщил, что они «Балтика» ведет переговоры с москвичами об аренде 23-летнего футболиста.
«Мы ведем переговоры со «Спартаком» по аренде Давыдова до конца текущего сезона. Ясность должна наступить в течение ближайших двух дней», – сказал Качукаев.
- Контракт форварда с красно-белыми истекает этим летом. Ранее сообщалось, что «Спартак» не будут продлевать соглашение с россиянином.
- За первую команду москвичей Давыдов провел в общей сложности 37 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.
- В составе «Спартака-2» нападающий сыграл 58 встреч, записав на свой счет 19 голов и 13 результативных передач.