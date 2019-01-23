Ташаев – о Кубке «Матч Премьер», судебном иске к «Динамо», возможном уходе из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о Кубке «Матч Премьер», иске к «Динамо» и возможном уходе из московского клуба.

«Бомбардир» выделил главное:

О Кубке «Матч Премьер»

– Концовка в понедельник [матча с «Ростовом», который «Спартак» выиграл со счетом 2:1] вышла очень захватывающей, поэтому и радовались победе так эмоционально. Максименко на последней минуте тащит пенальти, тут же начинает нашу атаку – и Глушаков забивает решающий мяч. Красивый сюжет.

– Судя по напряжению и количеству стыков, это была не обычная товарищеская игра.

– Всe правильно. Накал точно выше, всe-таки это не просто спарринг, а турнир, где есть очки и призовые места. Чувствуется определeнный ажиотаж, ходят болельщики, матчи транслируются по телевидению. Да и вообще у каждого спортсмена в крови стремление к победе. Поэтому вдвойне приятно, что удалось еe добиться.

– Ноги уже бегут?

– Не могу сказать, что есть свежесть. По две тренировки в день, силовые нагрузки, игры… Лeгкости нет, но это нормально на данном этапе.

– Глушакова поздравляли в раздевалке?

– Просто по «пятачку» ему каждый отбил, да и всe. Само собой, никаких бурных празднований не устраивали, но общая радость была.

– Своими действиями довольны?

– Сыграл более-менее ровно, но как атакующему футболисту мне нужно больше создавать и обострять. В первом тайме у нас это редко получалось, потому что «Ростов» – очень организованная команда. Находить свободные зоны тяжело. Но во второй половине у ребят получилось лучше.

О предпочтительной позиции на поле и игре при Массимо Каррере и Рауле Рианчо

– С «Ростовом» вы результативными действиями не отметились, зато в прошлом спарринге против ташкентского «Локо» забили гол и заработали пенальти. В вашей ситуации это важное событие?

– Результативные действия, даже в предсезонной игре, вообще всегда помогают обрести уверенность. Любому игроку. Я не исключение. Кононов тогда подошeл в перерыве, сказал несколько добрых слов. Он всегда просит от атакующих игроков брать на себя инициативу. И доволен, когда мы это делаем.

– А ещe он видит вас не справа в атаке, а именно слева. Почему? Потому что на данном фланге вы можете смещаться к центру под короткий розыгрыш и удар с сильной ноги?

– Я ведь всю жизнь играл левого полузащитника. Периодически ставили направо, но, скажем так, в экстренных случаях. На обеих бровках играть комфортно, хотя слева нравится больше. Не знаю, как объяснить, но чувствую себя там чуть лучше. Когда Олег Георгиевич пришeл в «Спартак», у нас состоялось несколько бесед. Он спрашивал моe мнение, да и сам видел, где у меня получается удачнее. Пришли к выводу, что в первую очередь меня рассматривают именно на левом фланге.

– А при Каррере – наоборот?

– Да. Поначалу в команде был Промес, он и выходил слева. Потом Квинси уехал, но на этом крае стал играть Ханни. Да и вообще при Массимо было много перестановок, много футболистов. Слева меня не видели.

– Задачи у крайних полузащитников тогда, при Каррере и Рианчо, и сейчас, при Кононове, сильно отличаются?

– Определeнные тонкости есть. Массимо и Рауль просили, чтобы мы оставались всe время на бровке, держали ширину. Сейчас же атакующие игроки должны действовать ближе друг к другу, смещаться к центру для розыгрыша, минимизировать расстояния между собой.

– Лично вы понимали, что делать на поле при тех 4-3-3 от Рианчо?

– Я должен был держать ширину и обыгрывать один в один. Но если брать действия всей команды, всем было видно, что нам крайне тяжело давались атаки. С самого начала сезона все голы, которые удавалось забивать, приходили исключительно со стандартов. Хотя подбор футболистов, считаю, у нас был сумасшедшим. 25 человек в составе, все достаточно высокого уровня.

Но с игры не получалось не то что забивать, а даже создавать моменты. В первое время выезжали за счeт стандартов. Шли хорошие подачи, есть ребята, умеющие здорово выпрыгивать и бороться вверху. А потом и это пропало. Начались проблемы, пошли поражения.

О возможном уходе из «Спартака»

– В конце декабря появилась информация, что вы можете уйти из «Спартака» в аренду. Доля правды была?

– Не знаю. Я читал эти новости лишь в СМИ. Ни агент, ни руководство «Спартака» мне ничего не говорили. Из других клубов также не обращались. Поэтому, скорее всего, обычные слухи. Абсолютно беспочвенные.

– Ваш агент Алан Агузаров сам заявил, что, если ситуация с игровой практикой не изменится, придeтся искать варианты.

– Да, но повторю: мне никто не звонил и ничего не предлагал. Я вообще не в курсе, что мог куда-то уйти. И сам никуда не собирался. Рад, что остался в «Спартаке», сейчас есть возможность хорошо подготовиться к весенней части сезона, а в ней проявить себя.

– Положа руку на сердце: летом, когда подписывали контракт со «Спартаком», в голове рисовали совсем другую картину дебютного отрезка в клубе?

– Конечно. Очень мало играл осенью, и это меня, само собой, не устраивало. Как и любого футболиста в такой ситуации. Начинал переживать, накручивать себя.

– Записал даже по этому поводу слова вашего агента: «Сегодняшний Ташаев – совсем другой по сравнению с тем, который переходил в «Спартак». Сколько в нeм было радости и эмоций… А сегодня всего этого нет». Действительно угнетало?

– Конечно. Когда не играешь, уже не можешь радоваться чему-либо. Порой даже простым вещам. Понятно, что всегда нужно пытаться искать позитив, но для меня периоды, когда я не играю, – это огромная проблема. Было очень-очень тяжело.

– Когда вы соглашались на переход, наверняка видели, что на флангах атаки у «Спартака» самая дикая конкуренция. Ещe не уехал Промес, оставался Самедов, рос Ломовицкий, были Ханни, Мельгарехо, Педро Роша, при желании мог сыграть Попов. Восемь человек, включая вас! Неужели не боялись?

– Не в моeм характере бояться чего-либо. Если есть желание и возможность – надо пробовать. В тот момент меня воодушевлял новый вызов. Конкуренции я точно не опасался.

– Есть понимание, из-за чего адаптация в «Спартаке» затянулась?

– Есть как объективные, так и субъективные причины. В чeм-то я сам виноват. Пока не нашeл конкретные ответы на эти вопросы, но всегда нужно спрашивать в первую очередь с себя. Честно говоря, вообще хочется поскорее забыть этот осенний период. И настраиваться на лучшее. Трудные времена всегда проходят, начинаются светлые полосы.

О судебном иске к «Динамо» и болельщиках бело-голубых

– В конце декабря ходили разговоры о вашем возможном возвращении в «Динамо». Все очень удивились.

– Я тоже. Друзья и знакомые присылали мне ссылки, спрашивали, что да как. Я сам широко раскрывал глаза и ничего не понимал. Скорее всего, это был какой-то вброс, потому что до меня, опять же, ничего не доходило.

– При этом Дмитрий Хохлов, когда его спрашивали по поводу вашего теоретического возвращения, отвечал с намeком: «Хорошие футболисты «Динамо» нужны».

– У нас с Дмитрием Валерьевичем остались хорошие отношения, и я не удивлeн его ответу.

– История с судом, который ваша сторона вела с «Динамо», закончилась?

– Да. В мою пользу. Юридически, по контракту и всем статьям, я был прав. Юристы и агент, занимавшиеся делом, изначально говорили, что нет смысла переживать и вообще непонятно, в каких целях всe это затеяли в «Динамо». Запускалась информация, что якобы я должен деньги клубу, не имел права разрывать договор и куда-либо переходить. Но всe это не соответствовало действительности. Сейчас вопрос закрыт.

– Был и другой иск – ответный. Писали, что вы хотите взыскать с «Динамо» пять тысяч евро премиальных за заработанный пенальти в матче с «Анжи». Зачем всe это? В чeм суть дела?

– Не могу точно ответить на вопрос, поскольку в юридические тонкости не вникал. Всем занимались агент и его юристы. Себя я попросил от всего по возможности оградить. Вероятно, когда в ходе судов дело дошло до принципа, юристы затребовали у «Динамо» какие-то деньги, которые мне действительно в клубе были должны. Но сумма была не такой большой. Я действительно что-то подобное припоминаю, и вроде бы вопрос уже закрыт.

– Выплатили?

– Да. Во всяком случае на почту теперь не приходит никаких сообщений. Раньше, когда шли суды, постоянно что-то присылали.

– Третий весенний матч у «Спартака» – против «Динамо». Ждeте?

– Конечно. Говорят, что игра будет на новом стадионе. Очень долго его строили. Помню, вместе с Кокориным и Зобниным мы ездили на него, заливали бетон, нам проводили экскурсию. Тогда я, конечно, и представить не мог, что подойду к первой игре в статусе футболиста уже не «Динамо», а «Спартака». Даже не знаю, что буду чувствовать, если выйду на поле.

– Вам очень обидно, что не сыграли с «Динамо» в первом круге?

– Да. Очень хотел. Тем более до того момента я выходил на поле достаточно часто. Но потом получил травму, не сыграл с «Динамо» – и всe как-то дальше пошло не так. Стал редко получать игровое время.

– За полгода после ухода в «Спартак» у вас наверняка состоялось немало живых диалогов с болельщиками «Динамо». Какой самый памятный из них?

– Люди часто подходят на улице сфотографироваться и коротко пообщаться. И ничего плохого в лицо ни разу не сказали.

– Речь именно о болельщиках бело-голубых?

– Они фотографируются, а потом показывают, что у них на телефонах динамовские чехлы. Повторю, ни разу я не столкнулся с негативом. В отличие от того, что происходит в социальных сетях. Там встречается разное – и нормальное отношение, и неадекватная реакция.

Об Олеге Кононове и его тренерском штабе

– Стандартный вопрос в период появления нового главного тренера. В чeм для вас как футболиста особенность тренировочного подхода Кононова?

– Первое, что бросается в глаза, – весь процесс идeт через мяч. Какой-то бег без него, конечно, тоже бывает, но я не могу сказать, что он утомительный и от него устаeшь. В основном упражнения проходят в игровом соревновательном формате, за всe начисляются баллы, потом всей командой смотрим на них, соревнуемся между собой. Я в первый раз в карьере столкнулся с таким форматом, и это здорово. Все более ответственно относятся к каждому упражнению, всем интереснее.

– А как вы узнаeте о своих достижениях?

– Тренер Миша Кожевников записывает результаты и после каждого тренировочного дня скидывает в чат таблицу. Все видят, кто на что наиграл.

– Кстати, Михаил – ваш ровесник. Встречали когда-то таких молодых аналитиков?

– Нет. Но это очень здорово! Я вообще за то, чтобы как можно больше молодых парней появлялось в футболе.

– Он действительно крут? Уже успели прочувствовать?

– Ха-ха, думаю, Олег Георгиевич не взял бы в штаб человека, который бы не разбирался!

О путешествиях и отдыхе

– Вы немало путешествуете. Какая страна поразила сильнее всего?

– Не могу ответить. Действительно много где был, но Москва всегда есть и остаeтся для меня на первом месте. Честно. Какой бы ни была: холодной, снежной, дождливой, с пробками. Всe равно самый родной город.

– Какой для вас вообще лучший способ отдыха? Не на сборах, а в выходной.

– Просто люблю проводить время с семьeй, близкими, друзьями. Тусовки мне не нужны. Люблю спокойный отдых.

– В ночные клубы не ходок?

– Нет. Какие клубы?! Не моe.