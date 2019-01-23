Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Эвертон» может пожаловаться на «ПСЖ» в ФИФА

    «Эвертон» может сообщить в ФИФА о незаконных попытках «ПСЖ» заполучить полузащитника Идриссы Гуйе.

    По информации Mirror, ливерпульский клуб отклонил интерес парижан и даже предупредил их, что может пожаловаться в вышестоящий футбольный орган.

    В «Эвертоне» уверяют, что клуб не получал официального предложения от «ПСЖ». При этом французские СМИ утверждают, что парижане предложили за сенегальца 25 миллионов фунтов стерлингов.

    Руководство англичан в настоящее время рассматривают возможность подачи жалобы на действия «ПСЖ», так как считает, что французский клуб может вести переговоры с Гуйе в обход «Эвертона».

    • Контракт 29-летнего хавбека с ливерпульцами рассчитан до лета 2022 года.
    • В текущем сезоне Гуйе провел за «Эвертон» 21 матч.

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2019 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11