«Эвертон» может пожаловаться на «ПСЖ» в ФИФА

«Эвертон» может сообщить в ФИФА о незаконных попытках «ПСЖ» заполучить полузащитника Идриссы Гуйе.

По информации Mirror, ливерпульский клуб отклонил интерес парижан и даже предупредил их, что может пожаловаться в вышестоящий футбольный орган.

В «Эвертоне» уверяют, что клуб не получал официального предложения от «ПСЖ». При этом французские СМИ утверждают, что парижане предложили за сенегальца 25 миллионов фунтов стерлингов.

Руководство англичан в настоящее время рассматривают возможность подачи жалобы на действия «ПСЖ», так как считает, что французский клуб может вести переговоры с Гуйе в обход «Эвертона».