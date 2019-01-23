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    Моуринью встретился с президентом «ПСЖ»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью является кандидатом на то, чтобы возглавить «ПСЖ».

    По информации The Sun, португалец провел встречу с президентом парижского клуба Нассером аль-Хелаифи.

    «ПСЖ» рассматривает возможные варианты замены Томаса Тухеля, если команда не выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    • После 21-го тура «ПСЖ» возглавляют турнирную таблицу Лиги 1, опережая ближайшего конкурента на семь очков и имея две игры в запасе.
    • В 1/8 финала ЛЧ парижане встретятся с «Манчестер Юнайтед».

    Источник: The Sun

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    23.01.2019 12:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 января 2019, 19:08

      Он точно, лучше чем сейчас не сделает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 16:38

      Маура ещё не было в Германии и Франции из лиг топ-5. Может и рискнут шейхи его подписать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 января 2019, 15:42

      останься маур в мю псж прошел бы в 1/4 а сейчас уверен что мю пройдет дальше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 15:33

      Пока причин для увольнения Тухеля нет. Особой радости у него не вызовет ,когда за его спиной происходят такие переговоры.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 23 января 2019, 14:48

      Всё пропало,он всех игроков будет продавать последовательно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 23 января 2019, 14:46

      Конкуренция всегда на пользу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 23 января 2019, 13:34

      Да Тухель в ращы сейчас сильнее

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 23 января 2019, 13:29

      псж решил дать шанс преследователям , а то фора то большая..

      1
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 23 января 2019, 13:25

      Тандем негодяев Неймар - Моур взорвёт Лигу 1.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 23 января 2019, 13:19

      Без огромного бабла на покупку новых игроков Маур уж точно в ПСЖ не пойдёт.
      Видимо шейх что-то Мауру пообещал.
      А Маур потренирует-потренирует уже новый состав после огромных вливаний от хозяев клуба, а потом и скажет, что, мол, извините, не получилось: "гранаты у вас не той системы" (с) )))))))))))))))))))))

      4
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