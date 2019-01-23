Моуринью встретился с президентом «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью является кандидатом на то, чтобы возглавить «ПСЖ».

По информации The Sun, португалец провел встречу с президентом парижского клуба Нассером аль-Хелаифи.

«ПСЖ» рассматривает возможные варианты замены Томаса Тухеля, если команда не выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.