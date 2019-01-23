Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Sport24: Паредес может сегодня перейти в «ПСЖ» за 45 миллионов

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может сегодня стать игроком «ПСЖ».

    Переговоры между сторонами близки к завершению. По информации Sport24, в настоящее время представители петербуржцев (в частности исполнительный директор Павел Пивоваров) находятся в офисе парижан.

    «ПСЖ» поднял свое предложение до 45 миллионов евро. Кроме того, французский клуб готов внести сумму в фонд солидарности УЕФА.

    Решение о трансфере аргентинца сегодня примет председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

    • Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
    • В этом сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2019 12:22
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 24 января 2019, 15:30

      Если сделка состоится, за вырученную сумму можно купить несколько игроков хорошего уровня.Зениту сейчас это необходимо перед ЛЕ. Надеюсь,что селекционный отдел на старые грабли наступать не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 23 января 2019, 21:18

      отдал бы, не глядя за такие бабки, а Миллер сегодня ночью примет решение по Паредесу и... не продаст, заставит его за зенит играть)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 16:30

      Может хоть что-то в это зимнее ТО будет приятной новостью из стана " Зенита"...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 23 января 2019, 15:48

      Ну за 45 - тут и думать нечего. Отличная сделка будет и реклама для клуба. Типа поиграл в Зените и тебя сразу заметили гранды, типа Челси и ПСЖ - мечта любого футболера. Т.е. переходи в Зенит и тебя купят топы, если будешь проявлять себя ) Это не говоря про финансовую огромную выгоду с этой сделки. Только нужна адекватная замена.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 января 2019, 15:20

      и вы тут во всё это верите нам ведь никто правду не скажет, особенно в России

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Garrincha58 23 января 2019, 15:31

      Ага, а в других странах можно сказать прям тошнит от правды...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 14:53

      Если это, так то для Зенита это будет выгодная сделка.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > zigbert 23 января 2019, 21:02

      Еще-бы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 23 января 2019, 14:37

      Уже опровергли и он им на хер не нужен

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 23 января 2019, 13:32

      "Кроме того, французский клуб готов внести сумму в фонд солидарности УЕФА".

      Эта готовность "внести сумму в Фонд солидарности УЕФА" стала решающим аргументом для руководства Зенита в принятии решения о продаже Паредеса именно в ПСЖ. ))))))))))))))))))))))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > derrik2000 23 января 2019, 15:41

      УЕФА нужно умаслить,что бы под санкции не попасть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > александр п 23 января 2019, 15:48

      Так о чём и речь! )))
      КАКОЙ ТОЛК Зениту от этих перечислений в фонд солидарности УЕФА, которые планирует сделать руководство ПСЖ?
      Да никакого!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > derrik2000 23 января 2019, 15:56

      УЕФА может воспрепятствовать сделке,а таких денег за Паредеса может никто и не дать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > derrik2000 23 января 2019, 17:45

      Чё тут то непонятного?ПСЖ откат даёт что бы их за нарушения Fair Play не нагнули)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 23 января 2019, 13:11

      Решение о трансфере аргентинца сегодня примет председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер-------Семак что мячи носит ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > nik55 23 января 2019, 13:12

      Ну как бы любые финансовые решения принимает менеджмент, а не тренерский состав. Главный тренер может лишь высказать свои пожелания.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 23 января 2019, 12:54

      ПСЖ за такие деньги может позволить себе запасного...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11