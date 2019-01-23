Sport24: Паредес может сегодня перейти в «ПСЖ» за 45 миллионов

Если сделка состоится, за вырученную сумму можно купить несколько игроков хорошего уровня.Зениту сейчас это необходимо перед ЛЕ. Надеюсь,что селекционный отдел на старые грабли наступать не будет.
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может сегодня стать игроком «ПСЖ».
Переговоры между сторонами близки к завершению. По информации Sport24, в настоящее время представители петербуржцев (в частности исполнительный директор Павел Пивоваров) находятся в офисе парижан.
«ПСЖ» поднял свое предложение до 45 миллионов евро. Кроме того, французский клуб готов внести сумму в фонд солидарности УЕФА.
Решение о трансфере аргентинца сегодня примет председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
- Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
- В этом сезоне футболист провел за сине-бело-голубых 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.