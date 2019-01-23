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    Мончи – основной кандидат на должность технического директора «Арсенала»

    Рамон Мончи может стать техническим директором «Арсенала».

    Спортивный директор «Ромы» вошел в шорт-лист кандидатов на руководящий пост лондонского клуба.

    В феврале Свен Мислинтат покинет должность главы скаутской службы клуба, а в команде произойдет кадровая перестановка. Введение новой должности – одна из реформ боссов «Арсенала».

    • Ранее на эту роль претендовали бывшие футболисты «Арсенала» Эду и Марк Овермарс.
    • 50-летний специалист работал вместе с Унаи Эмери в «Севилье».
    • Мончи был спортивным директором «Севильи» с 2000 по 2016 год, после чего перешел в «Рому».

    Источник: BBC

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    23.01.2019 11:27
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +585

      tilvan 23 января 2019, 18:22

      а потом перейдёт в условный ТТХ или Челси

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