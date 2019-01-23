Мончи – основной кандидат на должность технического директора «Арсенала»

а потом перейдёт в условный ТТХ или Челси
Рамон Мончи может стать техническим директором «Арсенала».
Спортивный директор «Ромы» вошел в шорт-лист кандидатов на руководящий пост лондонского клуба.
В феврале Свен Мислинтат покинет должность главы скаутской службы клуба, а в команде произойдет кадровая перестановка. Введение новой должности – одна из реформ боссов «Арсенала».
- Ранее на эту роль претендовали бывшие футболисты «Арсенала» Эду и Марк Овермарс.
- 50-летний специалист работал вместе с Унаи Эмери в «Севилье».
- Мончи был спортивным директором «Севильи» с 2000 по 2016 год, после чего перешел в «Рому».