Мончи – основной кандидат на должность технического директора «Арсенала»

Рамон Мончи может стать техническим директором «Арсенала».

Спортивный директор «Ромы» вошел в шорт-лист кандидатов на руководящий пост лондонского клуба.

В феврале Свен Мислинтат покинет должность главы скаутской службы клуба, а в команде произойдет кадровая перестановка. Введение новой должности – одна из реформ боссов «Арсенала».