Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «Прекрасно понимаем, что двух равноценных составов у нас нет»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог поражению от «Локомотива» (1:3) в товарищеском Кубке «Матч Премьер».

    – Два разных тайма. В одном мы владели инициативой, в другом – «Локомотив». Кто-то лучше готов, кто-то – хуже. Уровень игроков соперника, которые вышли в первом тайме, позволял контролировать мяч. По нашему состоянию было видно, что очень сложно двигались. Но это нормально.

    Что касается результата, то простая ошибка вратаря, которая все-таки изменила внутреннее состояние. Понятно, что мы проигрывали по качеству и количеству моментов в первом тайме. Первый и второй мячи повлияли на ход матча. Во втором тайме могли забить, были моменты. «Локомотив» смотрелся лучше, свежее и заслуженно победил.

    – Та информация, которую вы получили, поменяв составы, посмотрев всех игроков, удовлетворяет?

    – Кто-то удовлетворяет, кто-то – нет. У нас эти сборы есть для того, чтобы определиться с заявкой на Лигу Европы и по нескольким другим игрокам в плане того, есть ли смысл заявлять их на оставшуюся часть сезона.

    Мы прекрасно понимаем, что двух равноценных составов у нас нет. Это мы давно понимаем. Есть 1-2 игрока на каждую позицию, сейчас стараемся двигаться в сторону функционального состояния футболистов. Будем работать, чтобы прибавлять от игры к игре.

    – Почему не вышел Леандро Паредес?

    – Он был не готов к этому матчу.

    Вчера, 21-го января, турнир открыли два других участника – «Спартак» и «Ростов». Красно-белые победили со счетом 2:1.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2019 22:56
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 23 января 2019, 12:57

      Опять нытье? Ни у кого нет и ничего

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2019, 11:05

      почему пардес не вышел? тут семак приврал капитально что не готов а точнее он золотая копилка для продажи не дай бог сломается и цена с 40 лямов упадёт до 4 вот так вот серёжа

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > Полная Канистра 23 января 2019, 22:28

      Думаю и журналист, который про это спрашивал, тоже прекрасно знал почему нет Паредеса.
      И Семак знал, что журналист это тоже знает.
      :-)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 января 2019, 10:45

      Богданыч правильно осознает ситуацию-игроков вроде бы и полно,но качественных футболистов мало,потому что легионеры или стоят слишком много или вообще не хотят играть в РПЛ и тут видимо значимых приобретений не будет, а те,кто есть или после травм только-только восстанавливаются или просто не дотягивают до уровня игр в ЛЕ-и все это четко отобразил вчерашний матч! Конечно, к первым играм в еврокубке удастся определиться с составом,но в перспективе ставку пора делать на молодежь,так как это уже делают в других ведущих российских клубах!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 09:39

      У Зенита были хорошие моменты но они их не использовали. Оборона сыграла слабо.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 января 2019, 09:14

      Тех, что вышли в первом тайме, дальше держать бесполезно. Тупые коровы на поле. Пора разгружать за их счет платежную ведомость и наигрывать молодежь. Вышел Скроботов и прекрасно отыграл в защите. Зачем Зениту покупать каких-то иносранцев, держать тупого Мевлю, если свои есть!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 23 января 2019, 08:25

      Семаку пора возвращаться в Уфу. Хватит тянуть эту однообразную резину. Он не способен на большее. Серая скучная масса. Обороны нет, нападения нет, центр поля - унылое ха вно. И ничего не поменяется.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > neveldomha 23 января 2019, 09:16

      Да уж. Мозгов у Сереги немного. Что усвоил у иносранцев, тем и живет. Своего чего нового предложить не в состоянии. Безыдейный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 23 января 2019, 01:53

      Такого парня мудаки отдавали в аренду! РИГОНИ он лучший был на поле и раньше до аренды он был из лучших на поле.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ZENIT84, 23 января 2019, 09:17

      Селекционную службу давно следовало повесить за яи на Дворцовой!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > prezent2017 23 января 2019, 19:56

      Точно)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 января 2019, 00:34

      Народу докуя , а толку никуя -- не то не сё , кранветер , мебель , эрнюни -- конченые дрова , их ещё вчера из команды выгнать надо было !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 23 января 2019, 00:22

      КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ВСЕХ СКУПИЛА И ОПЯТЬ НЕТ ИГРОКОВ И ОПЯТЬ НЫТЬЮ У БАКЛАНОВ ТАК ДА БАКЛАНЫ

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > SEREGA 64 23 января 2019, 00:42

      Чё ты несёшь!?!?Сектант что ли???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 января 2019, 00:06

      А по-моему, что один состав, что другой - равноценны. Один хрен! Никакие. Пусть тренеруются )

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11