Семак: «Прекрасно понимаем, что двух равноценных составов у нас нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог поражению от «Локомотива» (1:3) в товарищеском Кубке «Матч Премьер».

– Два разных тайма. В одном мы владели инициативой, в другом – «Локомотив». Кто-то лучше готов, кто-то – хуже. Уровень игроков соперника, которые вышли в первом тайме, позволял контролировать мяч. По нашему состоянию было видно, что очень сложно двигались. Но это нормально.

Что касается результата, то простая ошибка вратаря, которая все-таки изменила внутреннее состояние. Понятно, что мы проигрывали по качеству и количеству моментов в первом тайме. Первый и второй мячи повлияли на ход матча. Во втором тайме могли забить, были моменты. «Локомотив» смотрелся лучше, свежее и заслуженно победил.

– Та информация, которую вы получили, поменяв составы, посмотрев всех игроков, удовлетворяет?

– Кто-то удовлетворяет, кто-то – нет. У нас эти сборы есть для того, чтобы определиться с заявкой на Лигу Европы и по нескольким другим игрокам в плане того, есть ли смысл заявлять их на оставшуюся часть сезона.

Мы прекрасно понимаем, что двух равноценных составов у нас нет. Это мы давно понимаем. Есть 1-2 игрока на каждую позицию, сейчас стараемся двигаться в сторону функционального состояния футболистов. Будем работать, чтобы прибавлять от игры к игре.

– Почему не вышел Леандро Паредес?

– Он был не готов к этому матчу.

Вчера, 21-го января, турнир открыли два других участника – «Спартак» и «Ростов». Красно-белые победили со счетом 2:1.