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  • Семак: «Прекрасно понимаем, что двух равноценных составов у нас нет»

Семак: «Прекрасно понимаем, что двух равноценных составов у нас нет»

22 января 2019, 22:56
28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог поражению от «Локомотива» (1:3) в товарищеском Кубке «Матч Премьер».

– Два разных тайма. В одном мы владели инициативой, в другом – «Локомотив». Кто-то лучше готов, кто-то – хуже. Уровень игроков соперника, которые вышли в первом тайме, позволял контролировать мяч. По нашему состоянию было видно, что очень сложно двигались. Но это нормально.

Что касается результата, то простая ошибка вратаря, которая все-таки изменила внутреннее состояние. Понятно, что мы проигрывали по качеству и количеству моментов в первом тайме. Первый и второй мячи повлияли на ход матча. Во втором тайме могли забить, были моменты. «Локомотив» смотрелся лучше, свежее и заслуженно победил.

– Та информация, которую вы получили, поменяв составы, посмотрев всех игроков, удовлетворяет?

– Кто-то удовлетворяет, кто-то – нет. У нас эти сборы есть для того, чтобы определиться с заявкой на Лигу Европы и по нескольким другим игрокам в плане того, есть ли смысл заявлять их на оставшуюся часть сезона.

Мы прекрасно понимаем, что двух равноценных составов у нас нет. Это мы давно понимаем. Есть 1-2 игрока на каждую позицию, сейчас стараемся двигаться в сторону функционального состояния футболистов. Будем работать, чтобы прибавлять от игры к игре.

– Почему не вышел Леандро Паредес?

– Он был не готов к этому матчу.

Вчера, 21-го января, турнир открыли два других участника – «Спартак» и «Ростов». Красно-белые победили со счетом 2:1.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (28)
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Skull_Boy
1548187566
26 игроков так + молодежка + Зенит-2 и игроков не хватает, где то я уже это нытье видел и слышал, и не в первый уже раз
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DePisuares
1548187594
Сергей Богданович, когда же Вы поймёте, что Мевлю и Нету надо убрать... используйте Скробоьова, у того хоть шанс на прогресс есть
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Рубик Докоян
1548188054
В защите играют возрастные леги и наши игроки, а молодые и перспективные парни полируют лавку или в аренде. Будущее Зенита не за игроками идущими с ярмарки...
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Путник 13
1548190024
Состав надо чистить ..и руководство..нужны перемены ..
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SEREGA 64
1548192164
КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ВСЕХ СКУПИЛА И ОПЯТЬ НЕТ ИГРОКОВ И ОПЯТЬ НЫТЬЮ У БАКЛАНОВ ТАК ДА БАКЛАНЫ
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Zenmaster
1548192880
Народу докуя , а толку никуя -- не то не сё , кранветер , мебель , эрнюни -- конченые дрова , их ещё вчера из команды выгнать надо было !!!
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prezent2017
1548224092
Тех, что вышли в первом тайме, дальше держать бесполезно. Тупые коровы на поле. Пора разгружать за их счет платежную ведомость и наигрывать молодежь. Вышел Скроботов и прекрасно отыграл в защите. Зачем Зениту покупать каких-то иносранцев, держать тупого Мевлю, если свои есть!
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zigbert
1548225589
У Зенита были хорошие моменты но они их не использовали. Оборона сыграла слабо.
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nemolod
1548229520
Богданыч правильно осознает ситуацию-игроков вроде бы и полно,но качественных футболистов мало,потому что легионеры или стоят слишком много или вообще не хотят играть в РПЛ и тут видимо значимых приобретений не будет, а те,кто есть или после травм только-только восстанавливаются или просто не дотягивают до уровня игр в ЛЕ-и все это четко отобразил вчерашний матч! Конечно, к первым играм в еврокубке удастся определиться с составом,но в перспективе ставку пора делать на молодежь,так как это уже делают в других ведущих российских клубах!
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Полная Канистра
1548230755
почему пардес не вышел? тут семак приврал капитально что не готов а точнее он золотая копилка для продажи не дай бог сломается и цена с 40 лямов упадёт до 4 вот так вот серёжа
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