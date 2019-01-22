Капитан «Кардиффа» Моррисон чуть не умер в результате разрыва аппендикса. Его спасли жена и клубный врач

Капитан «Кардиффа» Шон Моррисон на прошлой неделе бы госпитализирован с разрывом аппендикса.

Футболист почувствовал боль в животе, но изначально отказался обратиться за медицинской помощью. Его жена Стейси настояла на том, чтобы самой позвонить клубному врачу Лену Ноксу. Когда Моррисон объяснил, как боль переместилась из середины живота в его правую нижнюю часть, доктор немедленно диагностировал возможный острый аппендицит. Нокс сказал Стейси немедленно доставить 28-летнего игрока в больницу.

В госпитале Моррисон был сразу же направлен в операционную, где медики обнаружили, что его аппендикс уже лопнул – это могло привести к смерти, так как токсины стали попадать в другие органы.

Футболиста прооперировали, прокололи антибиотики и отпустили домой через пару дней. При этом врачи сказали защитнику, что, если бы его привезли на 45 минут позже, спасти бы его уже вряд ли удалось.

Моррисон сможет приступить к тренировкам с командой через шесть недель.