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    Капитан «Кардиффа» Моррисон чуть не умер в результате разрыва аппендикса. Его спасли жена и клубный врач

    Капитан «Кардиффа» Шон Моррисон на прошлой неделе бы госпитализирован с разрывом аппендикса.

    Футболист почувствовал боль в животе, но изначально отказался обратиться за медицинской помощью. Его жена Стейси настояла на том, чтобы самой позвонить клубному врачу Лену Ноксу. Когда Моррисон объяснил, как боль переместилась из середины живота в его правую нижнюю часть, доктор немедленно диагностировал возможный острый аппендицит. Нокс сказал Стейси немедленно доставить 28-летнего игрока в больницу.

    В госпитале Моррисон был сразу же направлен в операционную, где медики обнаружили, что его аппендикс уже лопнул – это могло привести к смерти, так как токсины стали попадать в другие органы.

    Футболиста прооперировали, прокололи антибиотики и отпустили домой через пару дней. При этом врачи сказали защитнику, что, если бы его привезли на 45 минут позже, спасти бы его уже вряд ли удалось.

    Моррисон сможет приступить к тренировкам с командой через шесть недель.

    Источник: Express

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    22.01.2019 14:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 22 января 2019, 20:45

      Кто-то нашаманил на "Кардифф".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 января 2019, 18:51

      Обидно, что люди в 21 веке по-прежнему могут умереть от аппендицита, располагая деньгами и доступом к медперсоналу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 января 2019, 17:02

      Че это с кардиффом - капитан захворал, новичок не долетел ...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 22 января 2019, 14:56

      Да уж, проходил через это в 4м классе) Палево.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 января 2019, 14:33

      Что-то над Кардиффон тучи, то чуть кэп не откинулся, а теперь и новичок пропал

      9
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