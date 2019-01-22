«Реал» намерен включить Хамеса в сделку по переходу Эриксена

Норма вариант ,хамес всего на год старше. конечно дешевле.. просто веду к тому. что хамес больше половины суммы за эриксона может сбить, учитывая, что он даже за реал не играет ,это как подарок..
«Реал» продолжает работать над приобретением полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, пишет AS. Сливочные готовы включить в потенциальную сделку одного из своих футболистов.
Отправиться в Лондон может хавбек Хамес Родригес, который сейчас в аренде в «Баварии». Испанцы не рассчитывают на колумбийца.
- В текущем сезоне АПЛ датчанин забил четыре гола, сделал восемь результативных передач.
- Эриксену 26 лет.
- Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.