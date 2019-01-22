«Реал» намерен включить Хамеса в сделку по переходу Эриксена

«Реал» продолжает работать над приобретением полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, пишет AS. Сливочные готовы включить в потенциальную сделку одного из своих футболистов.

Отправиться в Лондон может хавбек Хамес Родригес, который сейчас в аренде в «Баварии». Испанцы не рассчитывают на колумбийца.