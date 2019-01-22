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    «Реал» намерен включить Хамеса в сделку по переходу Эриксена

    «Реал» продолжает работать над приобретением полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, пишет AS. Сливочные готовы включить в потенциальную сделку одного из своих футболистов.

    Отправиться в Лондон может хавбек Хамес Родригес, который сейчас в аренде в «Баварии». Испанцы не рассчитывают на колумбийца.

    • В текущем сезоне АПЛ датчанин забил четыре гола, сделал восемь результативных передач.
    • Эриксену 26 лет.
    • Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.

    Источник: AS

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    22.01.2019 11:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 22 января 2019, 18:48

      Норма вариант ,хамес всего на год старше. конечно дешевле.. просто веду к тому. что хамес больше половины суммы за эриксона может сбить, учитывая, что он даже за реал не играет ,это как подарок..

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