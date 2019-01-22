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    Форвард «Локомотива» Жемалетдинов: «Бывает, бьем друг друга на тренировках»

    Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал об особенностях тренировок в команде. На них не исключен физический контакт между футболистами.

    «Шанс получить травму всегда есть. Сейчас нужно тщательней растираться перед тренировками, процедуры выполнять. Иногда на тренировках заводимся, но такое постоянно бывает в командах, бьем, бывает, друг друга, но чисто по-игровому. Некоторые ребята немного устали, будем смотреть по их состоянию», – сказал игрок в эфире «Матч ТВ».

    • В текущем сезоне РПЛ форвард провел четыре матча, забил один гол.
    • Рыночная стоимость Жемалетдинова – 1,5 миллиона евро.
    • Нападающий – воспитанник «Локомотива».

    Источник: Sportbox

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    22.01.2019 09:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 22 января 2019, 19:33

      "Некоторые ребята немного устали, будем смотреть по их состоянию..." Прикольно, говорит, как будто он главный тренер))

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 января 2019, 16:48

      Техничный игрок никогда не заедет в кость по-взрослому.

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