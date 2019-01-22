Форвард «Локомотива» Жемалетдинов: «Бывает, бьем друг друга на тренировках»

"Некоторые ребята немного устали, будем смотреть по их состоянию..." Прикольно, говорит, как будто он главный тренер))
Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал об особенностях тренировок в команде. На них не исключен физический контакт между футболистами.
«Шанс получить травму всегда есть. Сейчас нужно тщательней растираться перед тренировками, процедуры выполнять. Иногда на тренировках заводимся, но такое постоянно бывает в командах, бьем, бывает, друг друга, но чисто по-игровому. Некоторые ребята немного устали, будем смотреть по их состоянию», – сказал игрок в эфире «Матч ТВ».
- В текущем сезоне РПЛ форвард провел четыре матча, забил один гол.
- Рыночная стоимость Жемалетдинова – 1,5 миллиона евро.
- Нападающий – воспитанник «Локомотива».