Тренер вратарей «Рубина» Кафанов: «Акинфеев – в пятерке лучших голкиперов мира. Он десять лет без выходных»

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов поделился впечатлениями от игры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Специалист считает, что армеец входит в пятерку лучших в мире.

– Акинфеев в топ-5 лучших вратарей мира?

– Конечно. После этого чемпионата мира даже никаких сомнений у меня не возникает! Турнир все показал. И мне очень жаль, что Игорь ушел из сборной.

– Понимаете его решение?

– Судите сами. Любой перерыв в чемпионате России игроки используют для отдыха, для восстановления. У Игоря такой возможности не было, он работал без выходных больше 10 лет! Из ЦСКА – в сборную, из сборной – в ЦСКА. Как конвейер. Не отдыхал, понимаете?

И при этом являлся первым номером и в клубе, и в национальной команде. Объективно это очень тяжело, но он справился, держал планку! И я бы еще хотел сказать о том, о чем вы, журналисты, очень редко пишите.