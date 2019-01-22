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    Тренер вратарей «Рубина» Кафанов: «Акинфеев – в пятерке лучших голкиперов мира. Он десять лет без выходных»

    Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов поделился впечатлениями от игры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Специалист считает, что армеец входит в пятерку лучших в мире.

    – Акинфеев в топ-5 лучших вратарей мира?

    – Конечно. После этого чемпионата мира даже никаких сомнений у меня не возникает! Турнир все показал. И мне очень жаль, что Игорь ушел из сборной.

    – Понимаете его решение?

    – Судите сами. Любой перерыв в чемпионате России игроки используют для отдыха, для восстановления. У Игоря такой возможности не было, он работал без выходных больше 10 лет! Из ЦСКА – в сборную, из сборной – в ЦСКА. Как конвейер. Не отдыхал, понимаете?

    И при этом являлся первым номером и в клубе, и в национальной команде. Объективно это очень тяжело, но он справился, держал планку! И я бы еще хотел сказать о том, о чем вы, журналисты, очень редко пишите.

    • Акинфееву 32 года.
    • Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в сезоне-2004/05.
    • В текущем сезоне РПЛ вратарь провел 17 матчей и пропустил десять голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2019 08:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. 22 января 2019, 18:00

      Что верно, то верно. Глупо спорить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 22 января 2019, 13:43

      Вратарь Акинфеев пропускал в 43 матчах ЛЧ подряд. Ой, не скоро кто-то побьет этот антирекорд турнира!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 января 2019, 10:56

      "В текущем сезоне РПЛ вратарь провел 17 матчей и пропустил десять голов".

      ЦСКА пропустил за 17 матчей восемь голов, а Акинфеев - десять?! Так за кого Игорь ещё играл в этом сезоне в РПЛ? Тихо, незаметно, наверное, под псевдонимом?! :-)))

      5
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      Рейтинг: +38

      RAUL7777 22 января 2019, 10:45

      Игорь отличный вратарь! Но всё-таки думаю, что он входит топ-10!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 января 2019, 09:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Х..ню сморозил..
      Переоцененный вратарь. Обычный средненький..

      -5
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > mihail200606 22 января 2019, 09:34

      Назови хоть одного вратаря России и СССР , по показателям статистики близко подошедшим к Акинфееву- Яшина не трогаем это наша легенда, а Дасаев, гол от Ван Бастена , Филимонов , гол от Шевченко вошли в всемирную энциклопедию футбола под буквой С- СEУПЕРЛЯПЫ вратарей.

      3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > zritelx 22 января 2019, 09:58

      Ну у Игоряна тоже суперляпы имеются. Но про статистику полный плюс

      5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > zritelx 22 января 2019, 11:00

      Дело ж не в местечковой нашей статистике.. И не в ляпах.
      А в заяве про топ 5. Его близко к топу мировому нет на самом деле

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > mihail200606 22 января 2019, 11:19

      В части согласен, но определялись лучшие в топ-5 в 2018, а не за всю историю, и основное в оценке являлось выступление на ЧМ , а теперь скажи- Модрич сильнее Криштиану или Месси , да и Гризмана, но он получил , да по заслугам , но ЧМ сыграл главную роль.

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