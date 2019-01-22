Тренер вратарей «Рубина» Кафанов: «Акинфеев – в пятерке лучших голкиперов мира. Он десять лет без выходных»

Что верно, то верно. Глупо спорить.
Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов поделился впечатлениями от игры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Специалист считает, что армеец входит в пятерку лучших в мире.
– Акинфеев в топ-5 лучших вратарей мира?
– Конечно. После этого чемпионата мира даже никаких сомнений у меня не возникает! Турнир все показал. И мне очень жаль, что Игорь ушел из сборной.
– Понимаете его решение?
– Судите сами. Любой перерыв в чемпионате России игроки используют для отдыха, для восстановления. У Игоря такой возможности не было, он работал без выходных больше 10 лет! Из ЦСКА – в сборную, из сборной – в ЦСКА. Как конвейер. Не отдыхал, понимаете?
И при этом являлся первым номером и в клубе, и в национальной команде. Объективно это очень тяжело, но он справился, держал планку! И я бы еще хотел сказать о том, о чем вы, журналисты, очень редко пишите.
- Акинфееву 32 года.
- Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в сезоне-2004/05.
- В текущем сезоне РПЛ вратарь провел 17 матчей и пропустил десять голов.