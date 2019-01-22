Примера признала, что гол Суареса «Леганесу» засчитали ошибочно

Чихать и на Барсу, и на Леганес. По мне так верно гол засчитан. Суарес играл до последнего и играл не во вратаря. А воротчику надо было активнее на мяч идти, он во вратарской зоне находился имел право, тогда и гола бы не было. А он расставил лапки и ждал, когда мячик в них опустится. Зато как корчился! Оскара надо давать.
Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал эпизод из матча 20 тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Леганесом» (3:1). Гол Луиса Суареса засчитали после видеопросмотра, но команда из Леганеса не согласна с решением судьи.
«По этому эпизоду нет единого мнения, а это означает, что ошибка не грубая. Это не метровый оффсайд – его бы я назвал грубой ошибкой», – сказал Тебас, которого цитирует Sportyou.
- «Барселона» лидирует в Примере.
- «Леганес» идет 15-м.
- Леганессцы опережают зону вылета на два очка.