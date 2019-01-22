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    Примера признала, что гол Суареса «Леганесу» засчитали ошибочно

    Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал эпизод из матча 20 тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Леганесом» (3:1). Гол Луиса Суареса засчитали после видеопросмотра, но команда из Леганеса не согласна с решением судьи.

    «По этому эпизоду нет единого мнения, а это означает, что ошибка не грубая. Это не метровый оффсайд – его бы я назвал грубой ошибкой», – сказал Тебас, которого цитирует Sportyou.

    • «Барселона» лидирует в Примере.
    • «Леганес» идет 15-м.
    • Леганессцы опережают зону вылета на два очка.

    Источник: Sportyou

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    22.01.2019 06:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 22 января 2019, 10:12

      Чихать и на Барсу, и на Леганес. По мне так верно гол засчитан. Суарес играл до последнего и играл не во вратаря. А воротчику надо было активнее на мяч идти, он во вратарской зоне находился имел право, тогда и гола бы не было. А он расставил лапки и ждал, когда мячик в них опустится. Зато как корчился! Оскара надо давать.

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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 22 января 2019, 10:01

      Это поведение показывает об "уважении" к игроку команды-соперника

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 22 января 2019, 09:29

      Там разве в оффсайде дело?

      1
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 22 января 2019, 08:22

      Хоть и болею за Барсу, но такой гол по моему мнению засчитывать было нельзя... хотя Александр Кержаков со мной не согласится....

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > 22 raza chemp 24 января 2019, 08:27

      Суарес играл прямой ногой во вратарской и задел вратаря... не говорю что травмировал.... там актер воротчик... но всетаки...

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > 22 raza chemp 24 января 2019, 09:16

      Ну так я и написал, что по моему мнению... судья посчитал по другому и гол засчитал

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      Рейтинг: +571

      levon_man 22 января 2019, 08:11

      Судя по написанному Примера не признала гол ошибочным, ведь нет единного мнения. Значит на усмотрения судьи. Если так, то все верно гол засчитан правильно, хотя я бы не засчитал. Но я не судья, а фанат Барсы

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