Примера признала, что гол Суареса «Леганесу» засчитали ошибочно

Президент Примеры Хавьер Тебас прокомментировал эпизод из матча 20 тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Леганесом» (3:1). Гол Луиса Суареса засчитали после видеопросмотра, но команда из Леганеса не согласна с решением судьи.

«По этому эпизоду нет единого мнения, а это означает, что ошибка не грубая. Это не метровый оффсайд – его бы я назвал грубой ошибкой», – сказал Тебас, которого цитирует Sportyou.