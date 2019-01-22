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    Азар: «Есть вещи, которые могут заставить меня остаться»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар сделал заявление по своему будущему.

    «Я выиграл все в Англии, кроме Суперкубка страны, но это не значит, что я ухожу. Я всегда говорил, что хочу попробовать что-то другое после Англии. Но есть и вещи, которые могут заставить меня остаться.

    После чемпионата мира я хотел уйти, но в итоге я остался в «Челси» и пока провожу один из лучших сезонов. Поэтому я не думаю, что мне нужен другой вызов. Но это не значит, что я стану лучше», – цитирует 28-летнего бельгийца France Football.

    Азар: «Я расстраивал всех своих тренеров и следующего тренера тоже буду расстраивать»

    Источник: France Football

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    22.01.2019 00:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 11:07

      Трудно угадать его мысли.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 января 2019, 06:11

      Казала-мазала. Он уже целый год такие вью даёт. Могу уйти, могу остаться, и вообще, мало ли что может случиться.

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