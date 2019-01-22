Азар: «Есть вещи, которые могут заставить меня остаться»

Полузащитник «Челси» Эден Азар сделал заявление по своему будущему.

«Я выиграл все в Англии, кроме Суперкубка страны, но это не значит, что я ухожу. Я всегда говорил, что хочу попробовать что-то другое после Англии. Но есть и вещи, которые могут заставить меня остаться.

После чемпионата мира я хотел уйти, но в итоге я остался в «Челси» и пока провожу один из лучших сезонов. Поэтому я не думаю, что мне нужен другой вызов. Но это не значит, что я стану лучше», – цитирует 28-летнего бельгийца France Football.

Азар: «Я расстраивал всех своих тренеров и следующего тренера тоже буду расстраивать»