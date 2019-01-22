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    Sport Mediaset: «ПСЖ» оценивает Мбаппе не менее чем в 200 милионов

    В понедельник Sport Mediaset сообщил, что «ПСЖ» может продать Килиана Мбаппе ближайшим летом за сумму не менее чем в 200 миллионов евро.

    Ранее 20-летний нападающий не исключил своего ухода из парижского клуба.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 21 мяч и сделал 11 результативных передач в 23 играх на клубном уровне.
    • Его трансфер из «Монако» летом 2017 года обошелся «ПСЖ» в 180 миллионов евро.

    Источник: Sport Mediaset

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    22.01.2019 00:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 22 января 2019, 17:02

      Он не может высоко прыгнув замыкать головой он не может через себя забивать и акробатические голы тоже не умеет забивать тупо бегать и убегать умеет. А нападающий все обязан уметь так что минусов полно чем плюсов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 11:02

      Нормальная цена. Игрок одаренный.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 22 января 2019, 08:20

      да,этот пацан дорогого стоит,будущий гениальный топ,лишь бы не сломали...

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 января 2019, 06:09

      Так это ещё норм цена. Дешевле Неймара.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 22 января 2019, 02:47

      Где там дон Фло?

      4
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