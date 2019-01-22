Sport Mediaset: «ПСЖ» оценивает Мбаппе не менее чем в 200 милионов

Он не может высоко прыгнув замыкать головой он не может через себя забивать и акробатические голы тоже не умеет забивать тупо бегать и убегать умеет. А нападающий все обязан уметь так что минусов полно чем плюсов.
В понедельник Sport Mediaset сообщил, что «ПСЖ» может продать Килиана Мбаппе ближайшим летом за сумму не менее чем в 200 миллионов евро.
Ранее 20-летний нападающий не исключил своего ухода из парижского клуба.
- В этом сезоне Мбаппе забил 21 мяч и сделал 11 результативных передач в 23 играх на клубном уровне.
- Его трансфер из «Монако» летом 2017 года обошелся «ПСЖ» в 180 миллионов евро.