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    Кононов: «Определенные отрезки сыграли неплохо. В целом за игру ребят можно похвалить»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог встрече на Кубке «Матч Премьер» против «Ростова» (2:1).

    – Игра бывает разная. В целом, это турнир, каждому хотелось победить. Ребята выходили на второй тайм при счете 0:1, поэтому ставилась задача забить больше, чем у соперника. Моментов создали достаточно, отрезки определенные сыграли неплохо, разыгрывали перед штрафной. Выходы были один в один, в целом за игру ребят можно похвалить.

    – Реализация не очень хорошая, это из-за нагрузок?

    – Самое главное, что создаем моменты. Конечно, работаем в двухразовом режиме. У нас все впереди. Команда у нас молодая. Мы стараемся строить, чтобы состав был смешанный, и молодые быстрее вошли в игру и быстрее адаптировались.

    – Они успеют адаптироваться в Катаре за эти три матча? Или вряд ли?

    – Мы готовимся к сборами. У нас впереди еще три сбора, потом чемпионат. Мы делаем ставку на том, чтобы побеждать в каждой игре. Но меня интересует качество игры. То, что мы делаем на тренировках. Чтобы начинать сезон в полной боевой готовности, каждая игра – тест, что нам нужно еще наработать.

    Два пенальти, травма, драма. Кубок «Матч Премьер» – огонь!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2019 22:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 января 2019, 08:10

      Ну, у молодых был мандраж! Прошел бы за время сборов!

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 января 2019, 07:19

      все понравились кроме мелкадзе. давно говорил, что он ноль

      1
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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 21 января 2019, 23:42

      Мелкадзе разочаровал конечно.Такие моменты загубил,да и еще пенальти привез.Отвратительная игра в его исполнении.Интересно на Прошлякова и Нимели в деле посмотреть.

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > Amokachi14 22 января 2019, 07:21

      К сожалению, Прошлякова на сборы вообще не привезли. Тренер на него не расчитывает. Сделал ставку на такого же по возрасту Глушенкова, который тоже вчера беспощадно запарывал все свои моменты. Не впечатлил, короче.

      2
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 21 января 2019, 22:40

      А все же вопрос, что важнее в игре? Ростов создал один момент, его же и реализовал. Спартак наверное с десяток моментов создал, а с игры забил всего один. Всё же над реализацией надо работать. В игре против сильного и превосходящего соперника может быть всего один шанс забить и пользоваться им надо уметь.

      5
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > oyabun 21 января 2019, 22:57

      "Всё же над реализацией надо работать. В игре против сильного и превосходящего соперника может быть всего один шанс забить и пользоваться им надо уметь."

      ЭТА проблема у Спартака ещё со времён Бескова-Романцева.
      Если при Кононове будут играть в такой же футбол, как тогда, да ещё и найдут нападающего (их) для которых ВСЁ, сделанное для них другими игроками, реализовать - будет просто великолепно!

      4
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > 22 raza chemp 22 января 2019, 07:19

      Но Ростов выходил втроем против двух защитников+вратарь, не один на один! Этим шансом еще надо было воспользоваться и сделали они это классно!

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > oyabun 22 января 2019, 08:07

      А пеналь не момент за 1 минуту до завершения матча, да и Ростов почти весь состав поменял ко 2 тайму, ну нет у него денег на 22 равноценных игрока- один пример игры Логашова многово стоит.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun > zritelx 22 января 2019, 12:12

      Пеналь не момент, в том нет заслуги Ростова, только странная игра Мелкадзе, когда он в спину толкнул соперника

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