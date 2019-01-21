Кононов: «Глушаков – лидер «Спартака», после его выхода игра изменилась»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру капитана своей команды Дениса Глушакова в матче Кубка «Матч Премьер» против «Ростова».

– Правда, что с выходом Глушакова игра «Спартака» значительно изменилась?

– Давайте не будет хвалить Дениса, он делает свое дело. Это умный футболист достаточно. Он – опытный, он – капитан команды. Понятно, что он хочет команду завести, сделать конкретный, рабочий настрой на победу, только на победу. Это качество у него есть, но оно и раньше было. То, что он сегодня забил в концовке это делает ему честь.

Согласен, что после выхода на поле Глушакова наша игра изменилась. Денис – наш лидер, он всегда заряжен на то, чтобы команда побеждала, эти качества были у него всегда и будут дальше.

В матче с «Ростовом» Глушаков провел на поле 45 минут и отметился победным голом на 90+1 минуте.