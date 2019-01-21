Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кононов: «Глушаков – лидер «Спартака», после его выхода игра изменилась»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру капитана своей команды Дениса Глушакова в матче Кубка «Матч Премьер» против «Ростова».

    – Правда, что с выходом Глушакова игра «Спартака» значительно изменилась?

    – Давайте не будет хвалить Дениса, он делает свое дело. Это умный футболист достаточно. Он – опытный, он – капитан команды. Понятно, что он хочет команду завести, сделать конкретный, рабочий настрой на победу, только на победу. Это качество у него есть, но оно и раньше было. То, что он сегодня забил в концовке это делает ему честь.

    Согласен, что после выхода на поле Глушакова наша игра изменилась. Денис – наш лидер, он всегда заряжен на то, чтобы команда побеждала, эти качества были у него всегда и будут дальше.

    В матче с «Ростовом» Глушаков провел на поле 45 минут и отметился победным голом на 90+1 минуте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2019 22:25
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 10:21

      Да он забил гол ,это хорошо. Но лучшим показателем любого футболиста будет его ТТД.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 22 января 2019, 10:09

      будет пахать----что бы не уйти следом за Самедовым-----вопрос один на сколько хватит ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 22 января 2019, 08:14

      Как раз Джано и не хватало ! А Глушак выкладывался как в чемпионский сезон, может на сезон и хватит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 21 января 2019, 22:56

      Если Глушаков – лидер «Спартака», то Спартаку ловить нечего.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > FRZZ 21 января 2019, 22:58

      Лови со своими.
      Блох.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1311

      Taps > FRZZ 22 января 2019, 09:25

      А что запоют когда он на нары к Коко придёт ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 21 января 2019, 22:36

      Дипломат ...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 21 января 2019, 22:36

      Ну прямо любовь у них какая то )). Игра больше изменилась с выходом Ханни.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > oyabun 21 января 2019, 22:41

      Чтобы не спорить: игра изменилась с выходом Глушакова и Ханни. )))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11